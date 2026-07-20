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فرمانده انتظامی بندرانزلی از غرق شدن یک مرد ۴۲ ساله در آبهای ساحلی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت : در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن یک نفر در آبهای ساحلی شهر بندرانزلی گفت: بلافاصله ماموران کلانتری ۱۳ برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران کلانتری ۱۳ در محل حادثه مشخص شد مردی ۴۲ ساله در منطقه شنا ممنوع آبهای ساحلی بندرانزلی به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا غرق شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: با حضور گروههای امداد و نجات افراد غرق شده از آب بیرون آورده شده و جسد او به پزشکی قانونی منتقل شد.