اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما با پایان مراحل ترجمه و ویراستاری، دو اثر جدید شامل فیلم سینمایی «داستان پدربزرگ» و مستند «یدک‌کشان کوهستان راکی» را با مدیریت دوبلاژ مجرب و بهره‌گیری از ۱۷ گوینده برای پخش از شبکه‌های دو و تهران آماده‌سازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «داستان پدربزرگ» (Grandpa’s Story) محصول سال ۲۰۱۴ کشور‌های فنلاند و ایسلند، در گونه کمدی، خانوادگی و درام با مدیریت دوبلاژ مهوش افشاری برای پخش از شبکه دو سیما دوبله شد.

این اثر داستان پیرمردی بدخلق را روایت می‌کند که به دلیل آسیب‌دیدگی پا، ناچار می‌شود مدتی را در کنار پسر و خانواده‌اش در هلسینکی بگذراند.

این رویاروییِ اجباری، فرصتی برای ترمیم روابط آسیب‌دیده و حل اختلافات کهنه میان این پدر و پسر فراهم می‌کند. فیلم با نگاهی طنزآمیز، بر ارزش‌هایی همچون اهمیت خانواده، پذیرش تغییرات نسل‌ها، بخشش و همدلی تأکید دارد.

گویندگان این اثر عبارتند از: بابک اشکبوس، آزاده اکبری، رضا الماسی، شهراد بانکی، علی بیگ‌محمدی، ارسلان جولایی، زویا خلیل‌آذر، مریم رادپور، سمیه رهنمون، زهرا سوهانی، داود شعبانی‌نصر، سعید شیخ‌زاده، امیرصالح کسروی، ملیکا ملک‌نیا، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال و مهوش افشاری.

مستند «یدک‌کشان کوهستان راکی» محصول سال ۲۰۲۵ کشور آمریکا نیز با مدیریت دوبلاژ دانیال الیاسی برای پخش از شبکه تهران سیما آماده شده است.

این مستند در گونه رئالیتی و جاده‌ای، مرارت‌ها و چالش‌های نیرو‌های امداد جاده‌ای و تخریب‌کنندگان کوه‌های راکی را به تصویر می‌کشد.

پیرنگ این مستند بر پایه تلاش‌های این تیم‌ها در شرایط سخت آب‌وهوایی و مناطق کوهستانی برای بازگشایی مسیر‌ها و حفظ امنیت مسافران استوار است.

اثر مذکور با برجسته کردن اهمیت مسئولیت‌پذیری، انضباط و همکاری میان اعضای تیم، شجاعت و روحیه خدمت در موقعیت‌های بحرانی را به نمایش می‌گذارد.

صداپیشگان این مستند عبارتند از: شیلا آژیر، رضا الماسی، محمد بهاریان، کریم بیانی، علی بیگ‌محمدی، ارسلان جولایی، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه‌بهرامی، داود شعبانی‌نصر، محمد صادقیان، سحر صحامیان، بهروز علی‌محمدی، نصراله مدقالچی، اردشیر منظم، بهمن هاشمی، حسین نورعلی و دانیال الیاسی.

شبکه‌های دو و تهران پس از رصد و انتخاب این آثار، مراحل نهایی آماده‌سازی آنها را در واحد دوبلاژ رسانه ملی تکمیل کرده‌اند و این آثار به‌زودی در جدول پخش این شبکه‌ها قرار خواهند گرفت.