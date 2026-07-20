آمادگی خدمات رسانی بهزیستی به زائران اربعینی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تحویل ۳۰۰ واحد مسکونی به مددجویان ایلامی گفت: امسال سازمان بهزیستی در هر نقطهای که نیاز باشد، سازمان بهزیستی برای برپایی موکب، راهاندازی ستاد گمشدگان و استقرار اورژانس اجتماعی به زائران اربعینی خدمات رسانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدجواد حسینی در دیدار با احمد کرمی استاندار ایلام گفت: سازمان بهزیستی آماده مشارکت و خدماترسانی به زائران اربعینی است. امسال در هر نقطهای که نیاز باشد، سازمان بهزیستی برای برپایی موکب، راهاندازی ستاد گمشدگان و استقرار اورژانس اجتماعی آمادگی کامل دارد.
وی افزود: برنامه ریزی کرده ایم تا همیاران سلامت روان در قالب زائر یار در طول مسیر پیادهروی اربعین به زائران خدمات مشاورهای و حمایتهای روانی ارائه دهند.
تحویل ۳۰۰ واحد مسکونی به مددجویان ایلامی
حسینی با اشاره به اختصاص یک دستگاه آمبولانس جدید به اورژانس اجتماعی استان ایلام گفت: امسال ۶۰۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف بهزیستی در استان ایلام ایجاد خواهد شد و ۳۰۰ واحد مسکونی نیز به مددجویان این استان تحویل میشود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد ارتقای شاخصهای بهزیستی در استانهای ایلام و سیستان و بلوچستان گفت: هدف از تشکیل این ستاد، ارتقای شاخصهای خدمات بهزیستی در این ۲ استان و رساندن آنها به میانگین کشوری است.
طرح فالوآپ ویژه چه کسانی است؟
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اجرای طرح ویژه فالوآپ خودکشی گفت: این طرح بر افرادی متمرکز است که اقدام به خودکشی کرده، اما جان خود را از دست ندادهاند چرا که احتمال اقدام مجدد در این افراد تا ۲۰ برابر بیشتر است. این برنامه به صورت پایلوت در استانهای تهران و ایلام در حال اجرا است.
در ادامه این نشست، سیدمحمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور نیز با تشریح اقدامات این سازمان در ایام اربعین گفت: سال گذشته سازمان بهزیستی در استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه موکبهای خدمترسانی برپا کرد و علاوه بر ارائه خدمات عمومی، خدمات تخصصی نیز به زائران ارائه شد.
وی افزود: در مرز مهران، تأمین ویلچر برای زائران، راهاندازی ستاد گمشدگان و حمایت از اعزام افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی به سفر اربعین از جمله خدماتی بود که سال گذشته توسط این سازمان ارائه شد و امسال نیز این برنامهها با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.