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وزیر نیرو با تأکید بر پایداری شبکه برق در مناطق جنوبی کشور گفت: شرایط فعلی جنوب کشور با همدلی مردم به ثبات رسیده است و مادامیکه با همراهی و مصرف بهینه هموطنان فهیم مجالی باشد، اولویت تامین برق با مردم جنوب کشور و حاشیه خلیج همیشه فارس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عباس علی آبادی امروز در بازگشت از سفر به استان هرمزگان، ضمن تشریح شرایط مناطق جنوبی کشور اظهار کرد: دشمن در یک حمله ناجوانمردانه سعی داشت با هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی، آرامش خانوادههای هموطنانمان را هدف بگیرد. اما آنچه محاسبات دشمن را برهم زد، قدرتِ شبکه برق نبود؛ قدرتِ «قرار همدلی» مردم بود که با درک شرایط خطیر، الگوی مصرف خود را با مدیریت شبکه برق تطبیق دادند و اجازه ندادند خللی در پایداری شبکه ایجاد شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه «همدلی» در شرایط کنونی تنها واژه قابل اتکا و شرط اصلی عبور از چالشهای فصل گرماست، افزود: ما در روزهای سختِ پس از حملات دشمن به تأسیسات جنوب، شاهد بودیم که مردم چگونه با پیوستن به «پویش قرار همدلی»، فشار را از روی شبکه برداشتند و اجازه دادند مهندسان ما با آرامش خاطر، خرابیها را ترمیم کنند. این حماسه اجتماعی نشان داد که مدیریت مصرف، یک موضوع تکنیکال نیست، بلکه یک «سرمایه ملی» است.
وی با خطاب قرار دادن آحاد ملت در سراسر کشور تصریح کرد: تابستان امسال، روزهای پرفشاری را برای شبکه برق به همراه دارد. تداوم پایداری شبکه در پایتخت و سایر استانها، تنها با تکیه بر همین روحیه همدلی ممکن است. ما به عنوان خادمان مردم در صنعت برق، تمام توان فنی خود را به کار بستهایم، اما بازوی قدرتمند ما در عبور از پیک مصرف، مشارکت تکتک هموطنان عزیز در سراسر ایران در «قرار همدلی» است. از همه عزیزان در سراسر کشور درخواست دارم تا با مدیریت هوشمندانه مصارف بهویژه در ساعات اوج بار، یاریگر ما در حفظ این پایداری باشند.
وزیر نیرو بیان کرد: شرایط فعلی جنوب کشور با همدلی مردم به ثبات رسیده است و برای حفظ این ثبات در کل کشور، هیچ راهی جز همافزایی نداریم. دشمن همواره مترصد فرصت است تا از کوچکترین ناترازی، ناامیدی بسازد؛ اما ما با تکیه بر فرهنگ غنی همدلی و ایثار مردم، ثابت خواهیم کرد که این کشور در برابر هیچ چالشی، چه فنی و چه بدخواهانه، زانو نخواهد زد. این همدلی، تنها کلید طلایی و قابل اطمینان ما برای گذر از روزهای داغ تابستان و سربلندی در برابر آزمونهای پیش رو است.
علیآبادی تاکید کرد: مادامیکه با همراهی و مصرف بهینه هموطنان فهیم و هوشمند مجالی باشد، اولویت تامین برق با مردم جنوب کشور و حاشیه خلیج همیشه فارس است.