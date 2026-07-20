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رئیس ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) با اعلام آغاز عملیات رسمی این ستاد، از ثبتنام بیش از یک میلیون زائر در سامانه «سماح» خبر داد و تأکید کرد که تمامی مرزهای زمینی کشور با آمادگی کامل، منتظر پذیرایی از زائران اربعین هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پورجمشیدیان در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور اظهار داشت: «با آغاز عملیات رسمی ستاد مرکزی اربعین، تمامی کمیتههای هجدهگانه بر اساس آخرین گزارشها، آمادگی کامل خود را برای خدمترسانی به زوار اعلام میکنند. تمرکز اصلی ما در این مرحله، تأمین امنیت مرزها، مسیرها، شهرها، مواکب و تمامی موقعیتهای اسکان و استراحت زائران در هر دو کشور ایران و عراق است.»
آمادگی کامل مرزهای زمینی برای پذیرایی از زائران
رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ظرفیتهای مرزی، افزود: «مرزهای شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین آمادگی کامل دارند و هیچ مشکلی برای پذیرایی و ارائه خدمات به زوار وجود ندارد. لذا از همه مردم عزیز و زائران میخواهیم برنامهی سفر خود را به گونهای مدیریت کنند که از تمامی مرزها استفاده شود و از تمرکز سفرها بر یک مرز خاص پرهیز گردد.»
ضرورت ثبتنام در سامانه سماح و موضوع بیمه اجباری
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از امکانات دیجیتال و قانونی، خاطرنشان کرد: «تا این لحظه بیش از یک میلیون نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند؛ خواهشمند است تمامی زائران حتماً پیش از سفر نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام کنند. همچنین موضوع بیمه برای تمامی زوار به صورت اجباری ابلاغ شده است تا در صورت بروز هرگونه مشکلی در طول سفر، امکان استفاده از ظرفیت بیمه فراهم باشد.»
حل مشکل ارز و فعال شدن «رادیو اربعین»
رئیس ستاد مرکزی اربعین در خصوص تأمین ارز و خدمات ارتباطی نیز گفت: «مشکل ارز برای مواکب و زوار کاملاً حل شده است و بانک مرکزی و بانکهای عامل، ارز کافی را در اختیار دارند. همچنین برای برقراری ارتباط مستمر با زوار، “رادیو اربعین” آغاز به کار کرده است و انتظار داریم مردم برای دریافت اطلاعیهها و تذکرات از این ظرفیت و کانالهای اطلاعرسانی ستاد استفاده کنند.»
توصیههای امنیتی و تسهیل در تهیه بلیط سفر
وی در بخش پایانی اظهار داشت: «از زائران میخواهیم برای کاهش فشار بر خدمات و توجه به گرمای هوا، مدت زمان سفر خود را مدیریت کرده و به حداقل زمان لازم برای زیارت اکتفا کنند. همچنین در استانهای تهران، اصفهان و قم، امکان تهیه بلیط رفت و برگشت فراهم شده تا در زمان بازگشت، معطلی کمتری در مرزها داشته باشند. ما در تمامی ابعاد امنیتی، ایمنی، سلامت و رفاه، آمادگی کامل خود را برای خدمت به زوار در این بازه دوازدهروزه اعلام میکنیم.»