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رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تولید بیش از ۴ هزار تن کلزا و آغاز پرداخت مطالبات کلزاکاران از اول مردادماه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از تولیدو برداشت افزون بر ۴ هزار و ۱۰۰ تن محصول کلزا در استان خبر داد و گفت: فرآیند خرید تضمینی این محصول استراتژیک با قیمت پایه ۱۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم در حال انجام است و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز از ابتدای مردادماه سال جاری آغاز خواهد شد.
محمدرضا اصغری با تشریح آخرین وضعیت برداشت و خرید دانههای روغنی در استان اظهار کرد: در سال زراعی جاری، عملیات برداشت کلزا در سطح ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی قابل برداشت استان آغاز شده و تاکنون بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ تن محصول از این اراضی تولید و روانه مراکز خرید شده است. وی با اشاره به تدابیر پیشگیرانه و اقدامات حمایتی سازمان در جهت تسهیل فرآیند تحویل محصول کشاورزان، افزود: از مجموع محصول تولیدی، تاکنون ۳ هزار و ۴۶۰ تن کلزا با مباشرت شبکه سازمان تعاون روستایی استان خریداری شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بیان کرد: عملیات خرید تضمینی از طریق ۵ مرکز خرید اصلی در شهرستانهای نقده، پلدشت، میاندوآب، بوکان و شاهیندژ انجام میگیرد و مابقی محصول تولیدی نیز توسط بخش خصوصی خریداری شده یا به مراکز خرید استان کردستان تحویل داده شده است.
اصغری با تاکید بر اینکه روند خرید تضمینی کلزا در آذربایجانغربی همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: بر اساس نرخ مصوب دولتی، هر کیلوگرم محصول کلزا با قیمت پایه ۱۱۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری میشود.
وی خاطر نشان کرد: همچنین با هماهنگیهای به عمل آمده با مراجع ذیربط و بانک عامل، پرداخت بهای محصول تحویلی کلزاکاران استان از ابتدای مردادماه آغاز خواهد شد تا دغدغهای برای تامین نقدینگی زارعان وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به شهرستانهای عمده تولید این محصول در استان، خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای نظارتی و ثبتشده، شهرستانهای پلدشت، بوکان و میاندوآب بیشترین سطح کشت و میزان تولید کلزا را در سال زراعی جاری به خود اختصاص دادهاند.
توسعه کشت دانههای روغنی از جمله کلزا به عنوان یکی از محورهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی و پایداری منابع خاک با استفاده از الگوی کشت محصولات کمآببر در دستور کار قرار دارد.