به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، مجری بنیاد علوی در استان گفت: از مجموع ۱۶۵ فقره تسهیلات اعطایی، بیش از ۱۵۰ فقره مربوط به تسهیلات خرد به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است که همه این تسهیلات به طور ۱۰۰ درصد به متقاضیان واگذار شد.

نیکبخت در ادامه به اجرای ۱۰ فقره تسهیلات بنگاهی و کارگاهی اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، کارگاه تکمیل زنجیره شیر در روستا و تبدیل آن به فرآورده‌های لبنی در سطح شهر است که با هدف رفع نیازمندی‌های غذایی شهروندان و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات دامی به بهره‌برداری رسیده است.

مجری بنیاد علوی در استان کهکیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت کشت گیاهان دارویی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رسته‌های زنجیره کشاورزی، گفت: هرچند اقدامات ارزشمندی در سطح شهرستان لنده در این زمینه صورت‌گرفته است، با این‌حال برای تکمیل و تداوم این زنجیره، نیازمند حمایت ویژه جهاد کشاورزی هستیم تا بتوانیم با مداخله درست و هدف‌گذاری دقیق، تمامی حلقه‌های این زنجیره را تکمیل کنیم.