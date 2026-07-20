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معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از ادامه تحویل واحدهای طرح ۵۰۴ واحدی مسکن حمایتی شهریار در روزهای زوج خبر داد و گفت: واحدها به متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کردهاند، واگذار میشود.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با تکمیل عملیات محوطهسازی و بخش قابل توجهی از فضاهای عمومی، واحدهای طرح ۵۰۴ واحدی مسکن حمایتی شهریار بهصورت مستمر در روزهای زوج به متقاضیان تحویل میشود.
عبدالرضا غفوری افزود: این طرح با کیفیت مطلوب اجرا شده و واحدها بر اساس زمانبندی مشخص به متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کردهاند، واگذار میشود.
وی گفت: اجرای جهادی محوطهسازی و آمادهسازی فضاهای عمومی، زمینه بهرهبرداری و تحویل سریعتر واحدهای مسکونی را فراهم کرده است.
غفوری تأکید کرد: روند تحویل واحدهای طرح مسکن حمایتی شهریار تا واگذاری کامل به همه متقاضیان واجد شرایط ادامه خواهد داشت