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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به بررسی تأسیسات آبرسانی پس از زلزلههای صبح امروز در منطقه کوزران، گفت: تنها یک حلقه چاه در این منطقه دچار کدورت موقت شده که فوراً از مدار خارج شد و در پی این حادثه هیچگونه قطعی آب در استان گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، «رضا داودی» افزود: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه، تیمهای فنی و عملیاتی شرکت آب و فاضلاب از تأسیسات و شبکههای آبرسانی بازدید کردند و هیچگونه آسیب جدی به خطوط انتقال، مخازن و شبکه توزیع آب مشاهده نشد.
او خاطرنشان کرد: تنها یکی از چاههای آب به دلیل ایجاد کدورت موقت و بهمنظور حفظ کیفیت آب شرب از مدار بهرهبرداری خارج شده که در حال حاضر تأمین آب مشترکان از سایر منابع انجام میشود و همزمان عملیات شستوشوی شبکه نیز آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تأکید کرد: در حال حاضر هیچگونه قطعی آب در مناطق زلزلهزده وجود ندارد و پس از برطرف شدن کدورت، این چاه نیز دوباره وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
داودی همچنین با اشاره به میزان مصرف آب در استان گفت: بالغ بر از ۷۰ درصد مشترکان بیش از الگوی تعیینشده آب مصرف میکنند که این موضوع میتواند در شرایط کمآبی، موجب ایجاد تنش در شبکه و بروز قطعی آب شود. او از شهروندان خواست با مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه، شرکت آب و فاضلاب را در تأمین پایدار آب شرب همراهی کنند.