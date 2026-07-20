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با تشکیل هیاتهای صلح ورزشی اختلافات و مشکلات ورزشی در جامعه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار گفت: ورزش موجب ایجاد امنیت میشود و باید ازورزشکاران در تمامی رشتههای ورزشی حمایت قانونی و وجه ویژه شود، چرا که میتوانند جامعه را از خیلی مشکلات و معضلات نجات دهد.
معاون قضایی در امور شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح استان نیز گفت: یکی از اهداف نشست هم اندیشی بزرگان پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی در اصفهان، تشکیل هیاتهای صلح در هیاتهای ورزشی است، تا بتوان از حوزه ورزش هم در مسائل و مشکلات اختلافی و قضایی استفاده کرد.
عبدالحسین مرادی با شاره به اینکه تشکیل هیاتهای صلح ورزشی با همکاری هیات ورزش کارگری شهرستان اصفهان در دستور کار دادگستری کل استان است، افزود: از آنجایی که بسیاری از اختلافات نیاز به طرح دعوا وشکایات در دادگستری و محاکم قضایی ندارد، میتوان اختلافات را با حضور بزرگان در هیاتهای صلح حل و فصل کرد و قهرمانان ورزشی و هیئتهای ورزشی در این راستا میتوانند کمک رسان باشند.
حسین امینی رئیس هیات ورزش کارگری شهرستان اصفهان نیز گفت: یکی از برنامههای این هیئت تشکیل کمیتههای زیر مجموعه هاست، تا با برگزاری مسابقات ورزشی در کارخانهها و شرکتها موجب شادی و نشاط جامعه کارگری شویم.