به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بجز دو مسابقه ایران، بازی تیم‌های اسپانیا و فرانسه و نیز فینال جام‌جهانی بین اسپانیا و آرژانتین هم پخش شد که بیشترین مخاطب را همان مسابقه فینال داشت. بر اساس آمار سامانه مدیریت و فروش اکران (سمفا) درج شده، دو مسابقه دیگر از جمله بازی رده‌بندی هم در چند سینمای محدود پخش شده‌اند.

به این ترتیب، ۶ مسابقه در مجموع در۶۸۵ سالن پخش شدند، ۹۱ هزار و ۱۴۱ نفر تماشاگر داشتند و به میزان ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون تومان هم بلیت فروختند.

جزئیات آماری هر کدام از این مسابقات نیز طبق اطلاعات سمفا به شرح زیر است:

مسابقه ایران و نیوزلند: ۲۲۱۷ نفر تماشاگر و ۳۵۸ میلیون تومان فروش

مسابقه ایران و بلژیک: ۳۲ هزار و ۷۵۸ نفر تماشاگر و پنج میلیارد و ۹۴۹ میلیون تومان فروش

مسابقه اسپانیا و بلژیک: ۳۱۰ نفر تماشاگر و ۵۹ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان فروش

مسابقه اسپانیا و فرانسه: ۱۲ هزار و ۶۱۳ نفر تماشاگر و سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروش

مسابقه فرانسه و انگلیس (رده‌بندی): ۱۰۶ نفر تماشاگر و ۱۸ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان فروش

مسابقه آرژانتین و اسپانیا (فینال): ۴۳ هزار و ۱۳۷ نفر تماشاگر و هفت میلیارد و ۷۰۶ میلیون تومان فروش