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چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت های نوجوانان ایران در گرگان با معرفی نفرات بر تر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور دراین مراسم گفت: خدمت به فرزندان کشور و سرمایه گذاری در بخش آموزش و مهارت جامعه را بالنده میکنند.
غلام حسین محمدی افزود: این مسابقات مقدمه ای برای مسابقات بینالمللی و تأسیس بنیاد ملی مهارت در کشور است که شرکت در مسابقات جهانی از اولویتهای ماست.
وی گفت : خانوادههای ایرانی با انتخاب راهبردی میتوانند برای فرزندان خود تخصص وشغل ایجاد کنندکه مسیر آن مهارت سازمان فنی و حرفه ای کشور است.
در این مسابقات ۸۲ نخبه مهارتی کشور رقابت کردند.