به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون وزیر کار و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور دراین مراسم گفت: خدمت به فرزندان کشور و سرمایه گذاری در بخش آموزش و مهارت جامعه را بالنده می‌کنند.

غلام حسین محمدی افزود: این مسابقات مقدمه ای برای مسابقات بین‌المللی و تأسیس بنیاد ملی مهارت در کشور است که شرکت در مسابقات جهانی از اولویت‌های ماست.

وی گفت : خانواده‌های ایرانی با انتخاب راهبردی می‌توانند برای فرزندان خود تخصص وشغل ایجاد کنندکه مسیر آن مهارت سازمان فنی و حرفه ای کشور است.

در این مسابقات ۸۲ نخبه مهارتی کشور رقابت کردند.