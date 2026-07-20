جانشین انتظامی استان البرز از دستگیری ۳ نفر سارق منزل در شهرستان فردیس خبر داد و گفت: سارقان تاکنون به ۳۰ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، سردار محمد نادربیگی گفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل در نقاط مختلف شهرستان فردیس، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان احتمالی موضوع به صورت ویژه در دستورکارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شهرستان فردیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی و استفاده از شگرد‌های پلیسی به سرنخ‌هایی از سارقان رسیده و سرانجام پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۳ سارق حرفه‌ای را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان بیان داشت: متهمان با استفاده از یک دستگاه خودروی ۲۰۷ سفید رنگ اقدام به سرقت منزل می‌کردند و ارزش اموال مسروقه ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار نادربیگی در پایان با اشاره به اینکه متهمان با قرار وثیقه مناسب روانه زندان شدند ادامه داد: پلیس، شبانه روز و با تمام توان برای دفاع از نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کند و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند