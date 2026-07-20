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حاضرانی در شب یکصد و چهل و یکم در شهرستانهای استان تهران، ضمن اعلام همسویی با هموطنان جنوب کشور، تأکید کردند تا شکست جبهه استکبار، گوش به فرمان رهبری در میدان خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حماسه سازان این شبهای میادین و خیابانهای شهرستانهای استان تهران در شب یکصد و چهل و یکم حضور خود نشان دادند همدلی و وحدت ملت ایران به بزرگترین سلاح دفاعی کشورمان برضد متجاوزان تبدیل شده است.
حاضران اعلام کردند تا شکست جبهه استکبار گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در میدان میمانند.