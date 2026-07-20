پخش زنده
امروز: -
با ثبت دمای ۲۸.۵ درجه اردبیل خنکترین استان کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیلبا اشاره به آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی اظهار کرد: بر اساس آمار ثبتشده از حداکثر دمای مراکز استانهای کشور در روز 28 تیر 1405، استان اردبیل با ثبت دمای 28.5 درجه سانتیگراد، خنکترین استان کشور بوده و در رتبه آخر جدول دمایی قرار گرفته است.
وی افزود: در حالی که بسیاری از استانهای کشور دمای بالای 40 درجه سانتیگراد را تجربه میکنند و اهواز با 50.2 درجه سانتیگراد گرمترین مرکز استان کشور است، شرایط جوی در استان اردبیل همچنان معتدلتر از سایر نقاط کشور بوده و اختلاف دمای قابل توجهی با مناطق گرمسیر مشاهده میشود.
کوهی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت جوی استان گفت: از امروز تا چهارشنبه (31 تیر)، با عبور موج کوتاهی از شمالغرب کشور و از سوی دیگر تقویت پرفشار سطح زمین، ضمن وزش بادهای شرقی با سرعت ملایم تا متوسط و نفوذ هوای مرطوب خزری به استان، آسمان اردبیل غالباً نیمهابری، گاهی ابری و مهآلود خواهد بود. در این مدت، دمای هوا بهصورت نسبی کاهش یافته و هوایی بسیار خنک در سطح استان، بهویژه در نوار شرقی و مناطق مرکزی، پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اضافه کرد: از عصر روز دوشنبه تا اواخر هفته جاری نیز در برخی ساعات، در نواحی کوهستانی مناطق مرکزی و جنوبی استان، بهویژه در نوار شرقی و مناطق منتهی به استان گیلان، با افزایش ابر، بارش پراکنده باران و در برخی نقاط بهصورت رگبارهای پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.