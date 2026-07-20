به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تولید و عرضه مواد غذایی، یک واحد نانوایی در شهرستان تالش به دلیل رعایت نشدن ضوابط بهداشتی و تخلف از استاندارد‌های سلامت، از سوی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تعطیل شد.

دکتر محمد جعفرپور، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش، با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت شهروندان، گفت: تضمین سلامت مواد غذایی عرضه‌شده به مردم، خط قرمز نظارت‌های بهداشتی است و هرگونه سهل‌انگاری در رعایت موازین بهداشتی، به ویژه در فرآیند تولید و عرضه نان، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و با متخلفان مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

وی با اشاره به استمرار بازرسی‌های بهداشتی، افزود: بازدید‌های مستمر و هدفمند از مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی به صورت منظم در حال انجام است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی، بدون اغماض اعمال خواهد شد.