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یک نانوایی در شهرستان تالش به دلیل رعایت نشدن موازین بهداشتی و تهدید سلامت عمومی، از سوی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز تولید و عرضه مواد غذایی، یک واحد نانوایی در شهرستان تالش به دلیل رعایت نشدن ضوابط بهداشتی و تخلف از استانداردهای سلامت، از سوی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تعطیل شد.
دکتر محمد جعفرپور، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش، با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت شهروندان، گفت: تضمین سلامت مواد غذایی عرضهشده به مردم، خط قرمز نظارتهای بهداشتی است و هرگونه سهلانگاری در رعایت موازین بهداشتی، به ویژه در فرآیند تولید و عرضه نان، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و با متخلفان مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.
وی با اشاره به استمرار بازرسیهای بهداشتی، افزود: بازدیدهای مستمر و هدفمند از مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی به صورت منظم در حال انجام است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی، بدون اغماض اعمال خواهد شد.