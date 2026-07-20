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در گرامیداشت سالروز شهادت حضرت رقیه (سلاماللهعلیها) آیینهای عزاداری و سوگواری با حضور گسترده عاشقان اهلبیت (ع) در نقاط مختلف شهرستان خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سالروز شهادت حضرت رقیه (سلاماللهعلیها)، مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان خوی با برگزاری آیینهای عزاداری، سینهزنی و سوگواری، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز کردند.
در گرامیداشت سالروز شهادت حضرت رقیه ، آیینهای عزاداری و سوگواری با حضور گسترده عاشقان اهلبیت (ع) در نقاط مختلف شهرستان خوی برگزار شد.
عزاداران حسینی با حرکت در دستههای عزاداری در خیابانهای شهر و سردادن نوحههای جانسوز، در غم شهادت دختر سه ساله حضرت سیدالشهدا (ع) بر سر و سینه زدند و یاد مظلومیت اهلبیت (ع) را گرامی داشتند.
در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، هیئتهای مذهبی، جوانان و خانوادهها برگزار شد، مداحان اهلبیت (ع) با مرثیهسرایی، مصائب حضرت رقیه (س) و وقایع جانسوز واقعه کربلا و اسارت خاندان امام حسین (ع) را روایت کردند.
شرکتکنندگان در این آیینهای معنوی با تأکید بر تداوم راه عاشورا، بر پاسداری از ارزشهای اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و پیروی از مکتب اهلبیت (ع) تأکید کردند.
آیینهای عزاداری سالروز شهادت حضرت رقیه (سلاماللهعلیها) در مساجد، حسینیهها، تکایا و معابر مختلف شهرستان خوی با نوحهخوانی، سینهزنی و قرائت مرثیه ادامه یافت.