پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت امنای کمیته امداد گفت: قائد شهید با صداقت و درایت، مسیر هدایت را هموار کرد و حضور مردم در تشییع قائد شهید، بیعت با رهبری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیتالله محسن کازرونی، در مراسم سوگواری قائد شهید و شهدای جنگ تحمیلی، از ویژگیهای برجسته شخصیتی و سیاسی ایشان سخن گفت و بر اهمیت حفظ انسجام ملی و قدرت نظامی تأکید کرد.
آیتالله کازرونی در این مراسم با اشاره به جمعیت عظیم حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید، آن را نشانهای ازتحول قلبی مردم دانست.
وی با تبیین ابعاد شخصیتی ایشان، افزود: «سیاست، درایت، فقاهت، دقت در علم رجال و ذهن فعال، از جمله ویژگیهایی بود که ابعاد شخصیت قائدشهید را تشکیل میدادند. صداقت در گفتار و رفتار، از مهمترین ویژگیهایی بود که دشمن هرگز نتوانست در سخنان ایشان، نقطه ضعفی برای حمله بیابد.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد با بازخوانی روحیات قائد شهید در مواجهه با اختلافات اجتماعی، وی را راهنمایی دانست که همواره بر مسیر درست پافشاری میکرد و با برخورد اخلاقی، حتی با مخالفان نیز برخورد مینمود.
آیتالله کازرونی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل راهبردی کشور پرداخت و با اشاره به ضرورت مدیریت بحرانها در برابر استکبار جهانی، بر اهمیت توان دفاعی تاکید کردو گفت: «موشک ضامن امنیت کشور ماست؛ اگرچه در ابتدا برای هزینهکردن در این حوزه انتقاداتی مطرح بود، اما اصرار رهبر شهید بر تجهیز نیروها، امروز ما را در جایگاه امنی قرار داده است.»
وی در پایان، حضور پرشور مردم در خیابانها طی مراسم تشییع را نوعی اعلام بیعت با آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب دانست و با استناد به پیام رهبری، بر لزوم رعایت ادب در نقد و پرهیز از توهین و تفریحات آسیبزا در جامعه تاکید کرد.