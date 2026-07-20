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رئیس قوه قضائیه گفت: باید بیش از گذشته مراقبت کنیم تا مبادا وحدت و انسجام ملی ما مخدوش شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه، با تسلیت و تعزیت شهادت نازدانه سیدالشهداء حضرت رقیه(س) و خوشآمدگویی به پزشکیان، ریاستجمهور که در جلسه شورایعالی قضائی، بهعنوان مهمان مدعو، حضور داشت، گفت: التزام به قانون، اعم از قانون اساسی و سایر قوانین و ایضاً مصوبات لازمالاجرا، به نفع همگان است. تحقق و گسترش عدالت و همچنین ارتقای امنیت، آرامش و رفاه مردم عموماً در گروی التزام و عمل به قانون است. همه ما مردم و کارگزاران باید خود را ملتزم به قانون بدانیم.
در زمان جنگ در اتخاذ برخی تصمیمات نباید تاخیر بیفتد
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اهتمام به ضوابط حاکم بر ایام جنگ، گفت: وقتی شرایط خاص و جنگی پیش میآید باید علاوه بر التزام به قانون و خصوصاً قوانین ناظر بر ایام جنگ؛ مصالح، اولویتها و فوریتهایی را نیز مدنظر قرار داد. بدیهی است که در ایام جنگ، مسائل و موضوعاتی پیش میآید که تصمیمگیری در قبال آنها، فوریت دارد و هیچگونه تأخیر و تعللی جایز نیست.
محسنیاژهای با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به مجریان و اِعمال نظارت بر آنها، گفت: در شرایط خاص و جنگی، عقلایی است که به مجریان، اختیاراتی تفویض شود تا امور را در نهایت سرعت و بدون تأخیر و تعلل، عملیاتی و اجرایی سازند. البته در کنار این تفویض اختیار، باید نظارت جامعی را اِعمال کرد تا خلل و خطایی حادث نشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حفظ وحدت و انسجام ملی اشاره کرد و افزود: امامین انقلاب در طول ۴۷ سال مکرراً و مستمراً بر مقولهی حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی تاکید فرمودند. رهبری معظم انقلاب نیز در غالب پیامهایشان بالاخص پیام اخیرشان، بر اتحاد مقدس ملت ایران و اهمیت صیانت از آن تأکید و ابرام داشتند.
منافقین و نفوذیها دنبال سرگرم کردن مردم به مسائل دست چندم هستند
رئیس قوه قضائیه گفت: قطعاً باید بیش از گذشته مراقبت کنیم تا مبادا وحدت و انسجام ملی ما مخدوش شود. نباید اجازه دهیم شیاطین جن و انس در صفوف مستحکم مردم ما رخنه کنند و به ایجاد افتراق و انشقاق بپردازند. باید بیش از گذشته مراقب مُرجفون، شایعهپراکنان، منافقین و نفوذیها باشیم. هم خودمان مراقبت کنیم و هم زیرمجموعههایمان را هوشیار کنیم و نهیب دهیم.
محسنی اژهای با اشاره به شگردهای عناصر نفوذی و منافق، افزود: بدیهی است که یک فرد نفوذی و منافق با تابلوی دشمن به میدان نمیآید، بلکه او با پوشش و عنوان خودی، در داخل صفوف مؤمنین و ملت قرار میگیرد و تلاش میکند با نشر شایعات و طرح مسائل سست و بیپایه، مردم را به جان هم بیندازد و یا ناامید کند. تلاش نفوذی و منافق، معطوف بر سرگرم کردن مردم و مسئولان به مسائل بیاهمیت و غافل ساختن آنها از مسائل مهم است.
وی در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، با اشاره به اینکه رئیسجمهور، انسان با اخلاصی است، گفت: دکتر پزشکیان، تمام همّ و غمّ خود را گذاشته است تا آنچه به نفع اسلام و ایران و مردم است، رقم بخورد. ما نیز باید نهایت کمک و مساعدت را به وی و مجموعه دولت داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه افزود: دکتر پزشکیان اعتقاد راسخ دارد که کلام رهبری معظم انقلاب، فصلالخطاب است و باید به نیروهای مسلح، نهایت کمک و مساعدت را انجام داد. ما این موضع رئیسجمهور را میستاییم.
محسنی اژهای با اشاره به خـونخواهی و انتقام از دشمن، گفت: اینکه مردم مبعوثشده، در کف میدان و خیابان، بر ضرورت ادامه جهاد و جنگ با دشمن متجاوز و غدّار تأکید دارند و عَلم خونخواهی برافراشتهاند، حتماً موضعی حقمدارانه است و ما مسئولان نیز باید بر این موضع، اصرار و ابرام ورزیم در این مورد هیچ اختلاف نظری بین مقامات کشور وجود ندارد که دشمن آمریکایی ما به هیچ وجه قابل اعتماد نیست؛ ما در برابر او کوتاه نمیآییم و تا پای جان ایستادگی میکنیم.
وی به مبحث تابآوری مردم نیز اشاره کرد و افزود: از سویی دیگر و در عین اینکه باید بر موضع استمرار جهاد و مقابله با دشمن آمریکایی تاکید ورزیم، مطالبه دیگری نیز وجود دارد که ضروری است به وضعیت معیشتی مردم و تابآوری آنها نیز توجه جدی داشته باشیم؛ این موضع هم از سر حق و حقمداری است. همین مردم مبعوثشده که در کف خیابان حضور مستمر و دشمنشکن دارند، این مطالبه و دغدغه را نیز دارند که چرا گرانی وجود دارد؟
رئیس قوه قضائیه گفت: مردم برای ما مسئولان، محرم هستند و ما موضوع پنهان و مکتومی با مردم نداریم؛ اینکه برخی مسائل در مقاطعی با مردم در میان گذاشته نمیشود، برای آن است که دشمن سوءاستفاده نکند.
محسنی اژهای افزود: من شهادت میدهم که دکتر پزشکیان مخلصانه در حال خدمت به مردم و نظام است. اینکه رئیسجمهور در سخنانش از موانع میگویند، به هیچ وجه به معنای ناامیدی نیست، بلکه میخواهند از ما مسئولان در سایر قوا، استمداد بطلبند و بر همه ما فرض است تا به رئیسجمهور و مجموعه دولت کمک کنیم.
وی گفت: اکنون شرایط سختی حاکم است و همه ما موظف و مکلفیم به دولت کمک کنیم تا در اداره امور کشور و کمک به قوای مسلح، کوچکترین خلل ایجاد نشود.
رئیس قوه قضائیه افزود: هیچکدام از بخشهای حاکمیت، بویژه دولت و شخص رئیسجمهور کوچکترین تردیدی در ادامه مبارزه با دشمن غدّار ندارند، لکن تاکید رئیسجمهور آن است که در عین توجه به امر مبارزه باید به مقولهی تابآوری مردم و مسائل معیشتی مردم نیز توجه کنیم. ایستادگی ما در برابر دشمن متجاوز، هزینه دارد و باید این هزینه را بپذیریم.
مسئولین کشور متفق القولند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خون خواهی کنیم
محسنی اژهای گفت: دکتر پزشکیان به بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی اعتقاد راسخ دارد و من شاهد هستم که ایشان در جلسات مختلف و متعدد با متنفذان و معتمدان مردم، مدام بر امر استفاده از استعدادهای مردمی جهت پیشبرد امور و غلبه بر مشکلات، تاکید میورزند.
وی افزود: دکتر پزشکیان به بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی اعتقاد راسخ دارد و من شاهد هستم که ایشان در جلسات مختلف و متعدد با متنفذان و معتمدین مردم، مدام بر امر استفاده از استعدادهای مردمی جهت پیشبرد امور و غلبه بر مشکلات، تاکید میورزند.
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