به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان گفت: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی، فردی را شناسایی کرد که در بازار سمنان لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به فروش می رساند.

سرهنگ حسین عجم افزود: پلیس در بازرسی انبار این فروشگاه، ۶ هزار و ۴۳۴ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و قاچاق کشف کرد.

سرهنگ عجم ارزش این محموله را ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: پرونده در این رابطه تکمیل و فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.