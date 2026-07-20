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استاندار خراسان جنوبی گفت: اوقات فراغت جوانان باید به مهارت، اشتغال و آیندهسازی گره بخورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهید محمد ملائی، از حضور خانواده این شهید قدردانی کرد و گفت: خانوادههای شهدا با تربیت فرزندانی مؤمن و ایثارگر، الگوی جامعه هستند و باید همواره مورد تکریم قرار گیرند.
هاشمی با قدردانی از گزارشهای ارائهشده از سوی ادارهکل آموزش و پرورش، دانشگاهها و دیگر دستگاهها درباره برنامههای اوقات فراغت، بر ضرورت حرکت به سمت آموزشهای نوین و مهارتمحور تأکید کرد و افزود: آشنایی جوانان با فناوریهای روز، بهویژه هوش مصنوعی و مهارتهای نرمافزاری، ضرورتی انکارناپذیر است و باید در کنار برنامههای فرهنگی، ورزشی و تفریحی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر اجرای برنامههای محله محور با محوریت مساجد تأکید کرد و گفت: با توجه به تأکید رئیسجمهور بر تقویت فعالیتهای محلی، انتظار میرود دستگاههای متولی، بهویژه سازمان تبلیغات اسلامی، برنامههای متنوع و اثربخشی را در مساجد برای جوانان اجرا کنند.
استاندار خراسان جنوبی مهارتآموزی را یکی از مهمترین محورهای برنامههای اوقات فراغت دانست و گفت: ضروری است شرکتکنندگان، به ویژه دانشآموزان، در پایان دورههای آموزشی علاوه بر بهرهمندی از برنامههای فرهنگی و تفریحی، یک مهارت کاربردی نیز فرا بگیرند تا زمینه اشتغال و آینده شغلی آنان فراهم شود.
هاشمی همچنین بر توجه ویژه دستگاهها به تسهیل ازدواج جوانان، اجرای سیاستهای جوانی جمعیت و طراحی برنامههای متنوع در حوزه جوانان تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاههای اجرایی در این زمینه شد.
وی با اشاره به نقش خانواده در تربیت نسل آینده گفت: خانوادههای شهدا نمونهای از تربیت صحیح و ارزشمدار هستند و اگر در حوزه فرهنگی و تربیتی غفلت شود، آسیبهای اجتماعی میتواند آینده جوانان را تهدید کند، از این رو توجه به تربیت صحیح نسل جوان، ضرورتی اساسی برای پیشرفت جامعه است.
در پایان، از مستند زندگی شهید محمد ملائی رونمایی شد و همچنین آیین تجلیل و بدرقه آقای فرهنگ خداپرست، مدالآور جوان خراسان جنوبی برای حضور در مسابقات آسیایی تیراندازی با کمان بزرگسالان، برگزار شد.