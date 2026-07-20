رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس از پیشرفت ۶۰ درصدی طرح ساختمان نجوم و محیط زیست در منطقه گردشگری کویری پُلُند خبر داد و بر لزوم تامین اعتبار برای تکمیل این طرح گردشگری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شبنم‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان فردوس در حوزه گردشگری نجومی افزود: آسمان تاریک با کمترین آلودگی نوری در منطقه گردشگری کویری پُلُند، یکی از مهم‌ترین محرک‌های توسعه صنعت گردشگری در این منطقه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس با بیان اینکه با توجه به استقبال گسترده مسافران و گردشگران، توسعه زیرساخت‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: در این رابطه، دو هزار متر مربع زمین برای احداث طرح ساختمان نجوم و محیط زیست در منطقه مظفری پلند به پیمانکار واگذار شد.

به گفته شبنم‌زاده بر اساس مطالعات و جانمایی‌های انجام شده در سال ۱۳۹۸، محل احداث این ساختمان در مجاورت سایت پرورش گونه‌های جانوری در دهکده گردشگری پلند تعیین و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی افزود: این طرح در سال جاری با حمایت فرماندار، نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، موفق به دریافت یک میلیارد تومان اعتبار جدید شد که با تعیین پیمانکار در ماه جاری، ادامه عملیات اجرایی شامل تکمیل دیوارکشی ساختمان، شیب‌بندی و اجرای حصار دور محوطه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس با تأکید بر لزوم شتاب‌بخشی به تکمیل این زیرساخت گردشگری گفت: برای تکمیل نهایی و بهره‌برداری از این طرح، ۸ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.