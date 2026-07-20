به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار شهرستان پلدشت گفت: برای اجرای طرح‌های آبرسانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان پلدشت ۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است

فرماندار شهرستان پلدشت در جلسه شورای اداری شهرستان که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: برای ارتقائ کیفیت آب آشامیدنی شهر پلدشت؛ و تامین آب آشامیدنی و ارتقائ شاخص کیفیت آب ۱۳ روستای شهرستان مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و کار‌های اجرائی این طرح شروع شده است.

رعنا قربانی همچنین در این جلسه گفت: در سه ماهه سال جاری نزدیک به ۱۶ هزار دستگاه کامیون صادراتی و ترانزیتی از مرز پلدشت تردد کردند که بحث صادرات کالا از اول سال جاری تاکنون به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار انواع کالا از طریق مرز پلدشت به کشور‌های آسیایی و اروپایی صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است