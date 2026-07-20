فرماندار قصرشیرین از راه‌اندازی بزرگترین بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی ارتش در مرز خسروی برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شفیعی افزود: اين مرکز درماني با هدف ارائه خدمات تخصصي و فوق‌تخصصي به زائران اربعين ايجاد شده و از روز جمعه فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به آماده‌سازی محل استقرار موکب‌ها نیز گفت: زمینی که در سال‌های گذشته مملو از خاک، نخاله و ناهمواری بود، امسال با جابه‌جایی بیش از ۲۰۰ سرویس خاک تسطیح و برای اجرای زیرساخت‌ها و آسفالت آماده شده است.

وی ادامه داد: استقرار موکب‌ها از سوم مردادماه آغاز می‌شود و تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات مناسب به زائران در حال تکمیل است.