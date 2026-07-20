پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از تأمین، توزیع و ذخیرهسازی ۹۵ هزار تن کالای اساسی در استان طی ۴ ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در حاشیه بازدید از وضعیت توزیع اقلام اساسی در سطح بازار اردبیل، با اشاره به فعالیت کارگروه تأمین، توزیع، ذخیرهسازی کالاهای اساسی و نظارت بر بازار در استان اظهار کرد: این کارگروه با هدف مدیریت بازار، تأمین اقلام و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تشکیل شده و طی ۴ ماه گذشته اقدامات مؤثری در این حوزه انجام داده است.
وی افزود: در این مدت، از ۹۵هزار تن کالای اساسی در سطح استان که تأمین، توزیع و ذخیرهسازی راهبردی شده است، میزان ۴۲هزار تن از طریق واردات از کشورهای خارجی و مابقی از محل تولیدات داخلی تأمین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در نظارت بر بازار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، موضوع را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۲۵ گزارش کنند تا دستگاههای نظارتی در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند.
خلیلی بیان کرد: تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز ایام اربعین بهطور کامل تأمین و ذخیرهسازی شده و در زمان مناسب به بازار عرضه خواهد شد، همچنین وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی استان در حال حاضر نسبت به مقاطع گذشته در وضعیت بسیار مطلوبتری قرار دارد.
وی درباره افزایش اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ و تخممرغ تصریح کرد: این افزایش قیمت ناشی از نوسانات هیجانی بازار بوده و دستگاههای مسؤول شامل سازمان جهاد کشاورزی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و ادارهکل تعزیرات حکومتی برخوردهای لازم را با متخلفان آغاز کردهاند و نتایج این اقدامات در روزهای آینده در بازار قابل مشاهده خواهد بود.