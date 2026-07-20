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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه اردبیل در دولت چهاردهم به رتبه دوم رشد پوشش فیبر نوری کشور رسیده است، این موفقیت را نتیجه همافزایی استانداری، دستگاههای اجرایی و اپراتورهای ارتباطی دانست و از افتتاح مجتمع ICT استان در هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در نشست بررسی وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل که با حضور مسعود امامییگانه استاندار اردبیل، معاونان وزارت ارتباطات، مدیران شرکتهای تابعه و مسئولان استانی برگزار شد، با قدردانی از گزارشهای ارائهشده، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات جلسات مشترک با استانداران تأکید کرد و گفت: در نشستهای آینده، روند اجرای مصوبات گذشته و رفع موانع پروژهها باید به صورت ویژه بررسی شود.
سید ستار هاشمی با اشاره به پیشرفت پروژه مجتمع ICT اردبیل افزود: این مجموعه با زیربنای ۶ هزار و ۴۰۰ متر مربع آماده بهرهبرداری است و برنامهریزی شده در هفته دولت به طور رسمی افتتاح شود.
وی با تأکید بر اینکه توسعه متوازن و عدالتمحور، رویکرد اصلی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم است، اظهار داشت : پوشش ارتباطی روستاهای استان اردبیل از ۶۳ درصد در ابتدای دولت به ۷۶ درصد رسیده و این استان اکنون از نظر رشد پوشش ارتباطی روستایی رتبه پنجم کشور را در اختیار دارد.
وزیر ارتباطات افزود: اردبیل همچنین در رشد پوشش فیبر نوری رتبه دوم کشور را به دست آورده که نشاندهنده تعامل مناسب استانداری، دستگاههای اجرایی و اپراتورهای ارتباطی در اجرای پروژههای زیرساختی است.
هاشمی توسعه زیرساختهای ارتباطی را پیشنیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و خدمات هوشمند دانست و گفت: بدون توسعه ارتباطات، تحقق پیشرفت در سایر حوزهها امکانپذیر نیست و وزارت ارتباطات با تمام توان از ادامه توسعه شبکه فیبر نوری در استان حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه ملی «جینف» نیز اظهار کرد: یکپارچهسازی نقشههای مکانی، حذف موازیکاری دستگاهها و توسعه کاربرد کدپستی در خدمات الکترونیکی از مهمترین برنامههای وزارت ارتباطات در حوزه حکمرانی دادهمحور است.
وزیر ارتباطات همچنین ایجاد مرکز داده (دیتاسنتر) در اردبیل را ضروری دانست و به شرکت ارتباطات زیرساخت مأموریت داد این موضوع را در اولویت قرار دهد.
هاشمی با اشاره به ظرفیت همجواری اردبیل با جمهوری آذربایجان گفت: این استان میتواند به یکی از مسیرهای مهم ترانزیت داده تبدیل شود.
وی همچنین خواستار رفع فوری مشکل تأمین «آپلینک» پروژه فیبر نوری پارسآباد شد تا امکان بهرهبرداری مردم این شهرستان از شبکه فیبر نوری فراهم شود.
وزیر ارتباطات از پیشنهاد استاندار اردبیل برای هوشمندسازی شهر سرعین نیز استقبال کرد و گفت: وزارت ارتباطات آمادگی دارد با همکاری استانداری، سرعین را به عنوان پایلوت شهر هوشمند توسعه دهد.
هاشمی در پایان مهمترین موانع توسعه ارتباطات را مسائل مربوط به مدیریت شهری، تأمین برق سایتهای ارتباطی، احداث راه دسترسی و تسریع در صدور مجوزها عنوان کرد و از همکاری استانداری اردبیل در رفع این مشکلات قدردانی کرد.
استاندار اردبیل : همه ظرفیت استان برای توسعه زیرساختهای ارتباطی بسیج میشود
استاندار اردبیل نیز با قدردانی از توجه وزارت ارتباطات به توسعه استان، ارتقای شاخصهای ارتباطی را از اولویتهای مدیریت استان برشمرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و تسریع اجرای پروژههای ارتباطی آمادگی کامل دارند.
مسعود امامییگانه با اشاره به پیشرفت پروژه ساختمان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اظهار کرد: این پروژه با زیربنای ۶ هزار و ۴۰۰ متر مربع از ۴۰ درصد پیشرفت در ابتدای دولت چهاردهم به ۹۶ درصد رسیده و پیشنهاد شده است همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
وی راهاندازی مرکز داده استان را از مهمترین نیازهای اردبیل عنوان کرد و خواستار حمایت وزارت ارتباطات برای ایجاد این مرکز شد.
استاندار اردبیل توسعه سایتهای نسل پنجم تلفن همراه بهویژه در شهر گردشگری سرعین، تکمیل پروژههای ارتباطی روستاهای باقیمانده، توسعه ارتباطات در مناطق گردشگری و تقویت زیرساختهای ارتباطی شهرکهای صنعتی را از دیگر اولویتهای استان برشمرد.
امامییگانه تأکید کرد: استانداری در زمینه صدور مجوزها، هماهنگی میان دستگاهها، تأمین زیرساختها و حتی مشارکت در تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژهها، همکاری کامل با وزارت ارتباطات خواهد داشت.
وی همچنین خواستار تسریع اجرای پروژه فیبر نوری شهری و ارائه برنامه زمانبندی اجرای طرحها از سوی شرکت مخابرات ایران و مبیننت شد.
استاندار اردبیل از برنامهریزی برای راهاندازی شعبه مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال استان خبر داد و گفت: افزایش تعداد شرکتهای فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از شرکتهای دانشبنیان از برنامههای جدی مدیریت استان است.
وی همچنین با اشاره به ارتقای رتبه اردبیل از جایگاه ۲۸ به هفتم کشور در شاخص بهبود فضای کسبوکار، بر توسعه همزمان زیرساخت فیبر نوری در پروژههای نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
پیشرفت شاخصهای ارتباطی اردبیل
در ادامه این نشست، سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای ارتباطی استان، گفت: ضریب نفوذ پهنباند ثابت در استان با ۱۲۸ هزار مشترک فعال حدود ۱۰ درصد است و اردبیل از این نظر رتبه نوزدهم کشور را دارد.
وی افزود: ضریب نفوذ پهنباند سیار نیز با بیش از یک میلیون و ۸۰۹ هزار مشترک فعال به حدود ۱۴۰ درصد رسیده و استان در این شاخص رتبه شانزدهم کشور را به خود اختصاص داده است.
رشد ارتباطات روستایی و توسعه زیرساختها
در این نشست اعلام شد تاکنون ۱۱۳ روستای بالای ۲۰ خانوار با اجرای ۱۱۷ طرح ارتباطی و سرمایهگذاری ۶۲۷ میلیارد تومانی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند و استان اردبیل از نظر رشد دسترسی روستاها به اینترنت پرسرعت، رتبه پنجم کشور را کسب کرده است.
همچنین شبکه فیبر نوری استان به بیش از یک هزار و ۲۶۵ کیلومتر رسیده و ظرفیت شبکه انتقال نیز ۳۶۵ گیگابیت بر ثانیه است.
اردبیل؛ رتبه دوم رشد پوشش فیبر نوری
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه فیبر نوری گفت: حدود ۴۹ درصد استان تحت پوشش فیبر نوری قرار دارد و از ابتدای دولت چهاردهم، میزان پوشش فیبر نوری در استان ۲۳ درصد افزایش یافته که اردبیل را در رتبه دوم رشد کشور قرار داده است.
وی همچنین از برقراری حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ اتصال فیبر نوری و راهاندازی ۶ سایت نسل پنجم تلفن همراه (۵ G) در استان خبر داد.
رشد دولت هوشمند و امنیت سایبری
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز اعلام کرد بیش از یک میلیون و ۸۱۵ هزار نفر از مردم استان در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبتنام کردهاند و اردبیل از نظر نسبت کاربران فعال، رتبه یازدهم کشور را دارد.
وی همچنین از ارزیابی امنیت سایبری ۸۹ دستگاه اجرایی استان و کسب رتبه دوم کشور توسط اردبیل در این حوزه خبر داد.
توسعه اقتصاد دیجیتال و پروژههای ارتباطی
در ادامه نشست، نماینده پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بر لزوم حمایت مستقیم از شرکتهای دانشبنیان حوزه فاوا و اجرای پروژههای تحولآفرین فناوری اطلاعات در استان تأکید کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پست نیز با ارائه گزارشی از پروژه ملی «جینف» اعلام کرد ۹۴ درصد اماکن استان دارای کدپستی و بیش از ۷۲ درصد آنها ژئوکدگذاری شدهاند و برای تکمیل این طرح، همکاری بیشتر شهرداریها و دهیاریها ضروری است.
ادامه توسعه فیبر نوری در استان
نمایندگان شرکت مخابرات ایران، مبیننت و رایتل نیز با ارائه گزارش عملکرد خود، از پیشرفت طرح های فیبرنوری، توسعه ارتباطات ثابت و سیار و برنامههای توسعه آینده خبر دادند و خواستار تسریع در صدور مجوزها، تأمین برق سایتهای ارتباطی و رفع مشکل تأمین «آپلینک» پروژه فیبر نوری پارسآباد شدند.