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برنامه تلویزیونی «دچار» با سردبیری هدی محمدی و اجرای سیدمحمد سادات اخوی، هر شب ساعت ۱۸:۴۵ از شبکه نسیم پخش میشود و در قالب یک مجله تصویری، به روایت ابعاد مختلف فرهنگ عاشورایی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دچار» با رویکردی متفاوت، تلاش دارد فرهنگ عاشورا را در قالبی متنوع و تصویری برای مخاطبان بازخوانی کند.
هدی محمدی، سردبیر این برنامه، با حضور در استودیو شبکه خبر و با اشاره به ساختار «دچار» گفت: مهمترین تفاوت این برنامه با آثار مشابه، پرداختن به فرهنگ عاشورایی در قالب یک مجله تصویری است؛ قالبی که در آن کتاب، شعر، تاریخ، آیینهای هیئت و مکانهای شاخص برگزاری روضه در کنار هم دیده میشوند.
وی ادامه داد: در بخش کتاب، نویسندگان و چهرههای فرهنگی از جمله ایوب آقاخانی و یاسین حجازی بخشهایی از آثار شاخص عاشورایی را برای مخاطبان میخوانند، در بخش شعر نیز با حضور شاعران آیینی و چهرههایی، چون امید صباغنو و حسین دهلوی دنبال میشود.
بخش گفتگوی تاریخی برنامه با حضور حجتالاسلام والمسلمین طباخیان به بررسی شخصیتها و چهرههایی میپردازد که در شکلگیری واقعه عاشورا نقش داشتهاند و در بخش دیگری نیز جایگاه افراد فعال در فرهنگ هیئت، از میاندار و چایریز گرفته تا خادمان هیئت، معرفی و بررسی میشود.
سردبیر برنامه «دچار» در خصوص انتخاب اسم برنامه هم با خواندن شعر «برای هر که مرا سرزنش کند در عشق دعا کنم که به عشقت شود دچار حسین»گفت: ما در «دچار » دنبال کسانی می گردیم که دچار عشق و محبت ابا عبدالله هستند و برای همین اسم برنامه «دچار» انتخاب شد.
سردبیر «دچار» همچنین از پرداخت برنامه به حسینیهها و مکانهای شاخص برگزاری روضه در تهران و شهرستانها خبر داد و گفت : در این بخش، پیشینه تاریخی و نقش این مکانها در استمرار آیینهای عاشورایی مرور میشود.
به گفته محمدی، حدود ۲۵ قطعه از مداحیهای سنتی و شاخص گذشته نیز برای این برنامه بازخوانی شده که یکی از آنها متعلق به مرحوم مصطفی هاشمی، مداح قدیمی تهران است.
سردبیر برنامه «دچار» در خصوص انتخاب مهمانان برنامه گفت: ما بیش از 8 شاعر داریم ، در بخش مهمانهای شاخص از هیئت ها و پیرغلامان مهمانان شاخصی داریم .
از دیگر مهمانان این برنامه میتوان به حاج اسد کریمی، امیر خیام خوشرو، مصطفی کریمی، مسئول تعزیه استان البرز، یک پزشک متخصص آلرژی، یکی از مدافعان حرم و آقای اولیازاده، عکاس قدیمی اشاره کرد، همچنین خانم شریفیمقدم در بخش ابتدایی برنامه و معرفی کتابهای شاخص عاشورایی حضور دارد.
محمدی افزود: تلاش شده است برنامه با تحولات روز جامعه نیز ارتباط داشته باشد و از افرادی دعوت شود که در روزهای اخیر در فضاهای مردمی، خیابانها، تئاترهای خیابانی و کاروانهای خودرویی حضور و فعالیت داشتهاند.
محمدی سردبیر «دچار » در پایان یکی از ویژگیهای خاص «دچار»، را تیتراژ پایانی آن دانست ؛ جایی که به جای درج نام عوامل تولید، از شهدای جنگ اخیر یاد شده است که به گفته سردبیر برنامه، این تصمیم به احترام فداکاری کسانی اتخاذ شده که امکان پخش آرام این برنامه را فراهم کردهاند.