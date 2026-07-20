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در مراسمی از خدمات محمد فتحی قدردانی و آقای منصور یوسفی به عنوان فرماندار جدید شاهین دژ معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی که در سالن اجتماعات فرمانداری شاهین دژ برگزار شد از خدمات محمد فتحی قدردانی و آقای منصور یوسفی به عنوان فرماندار جدید شاهین دژ معرفی شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در این مراسم گفت: تدابیر و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، رشادتها و جانفشانیهای نیروهای مسلح و حضور متحد و منسجم مردم در صحنه به همراه پشتیبانی دولت از مردم و نیروهای مسلح، از مولفههای اساسی پیروزی در جنگ رمضان بود و این سرمایه بینظیر اجتماعی که در طول بیش از چهار ماه گذشته و در تجمعات شبانه به دست آمده با همراهی و همدلی مردم و مسئولان باید حفظ و تقویت شود.
رسول مقابلی افزود: شکست مفتضحانه آمریکا در قبال ملت ایران و ظهور قدرت بزرگ در منطقه از مهمترین دستاورد این جنگ تحمیلی بود که کل جهان متحیرانه ناظر این موفقیت هستند.
وی حفظ انسجام اجتماعی و وحدت کلمه در اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری را مهمترین رسالت مردم برشمردن و ادامه داد: ایجاد شکاف در بین مردم بخصوص انقلابیون از توطئههای دشمنان نظام است.
مقابلی سپس به مهمترین برنامههای دولت در جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: مدیریت وکنترل بازار و کالاهای اساسی، تجهیزوتوسعه زیر ساخت ها، سرمایهگذاری و مدیریت فرابخشی در گستره استان، با مدیریت مقام عالی استان عملیاتی شده و درتوسعه آذربایجانغربی خللی ایجاد نشده است.
حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی نیز به خدمات ارزنده نظام در ایجاد امنیت و توسعه زیر ساختها اشاره کرد وگفت: با وجود تمام محدودیت ها ۸۵ کیلومتر از راههای اصلی شهرستان در حال استانداردسازی هستند .
او همچنین توسعه مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی بخصوص اجرای طرح عمران روستایی در ۷۴ روستای بخش مرکزی و کشاورز را از کارهای مناسب صورت گرفته در سطح شهرستان شاهین دژ عنوان کرد.
حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژنیز در این جلسه مسئولیت و خدمت رسانی به مردم را امانت الهی برشمرد.