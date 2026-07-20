سارا حکمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، تا پایان هفته کماکان افزایش سرعت وزش باد در سطح استان ادامه دارد، به طوری که در نواحی بادخیز و مستعد، گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک، کاهش میدان دید، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود. طی ۴۸ ساعت آینده با توجه به جهت جریانات هوا و انتقال گردوخاک به نواحی مرکزی استان، کاهش کیفیت هوا در این نواحی از جمله شهرستان مشهد مقدس نیز روی می دهد.

وی افزود: همچنین از بعدازظهر امروز تا روز چهارشنبه، افزایش ابر و وقوع رگبار باران توام با رعدوبرق در برخی نواحی استان (بویژه نیمه شمالی و ارتفاعات استان) پیش‌بینی می‌شود که به خصوص برای فردا در نواحی مستعد این نیمه، آبگرفتگی، جاری شدن رواناب و احتمال بارش تگرگ و وقوع سیلاب وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: از فردا با کاهش دمای روزانه، از شدت گرما در سطح استان کاسته می شود.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۴۰ درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۲۶ درجه سانتیگراد می‌رسد.

حکمی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۵ تا ۳۳ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.