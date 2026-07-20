در راستای صیانت از انفال و اجرای تکالیف قانونی توزیع عادلانه آب، عملیات تخریب و آزادسازی بستر رودخانه در محدوده فلاورجان-ریاخون در استان اصفهان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، یگان حفاظت و کارشناسان مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، با دریافت دستور از مرجع قضایی، اقدام به تخریب دیوارکشی‌های غیرمجازی کردند که در بستر رودخانه احداث شده بود.

متخلفان این پرونده پیش از این در دو مرحله با دریافت اخطاریه‌های رسمی، درخصوص غیرقانونی بودن اقدامات خود و لزوم توقف عملیات آگاه شده بودند، اما با بی‌توجهی به تذکرات قانونی، در نهایت با حکم قضایی، عملیات آزادسازی و بازگرداندن بستر رودخانه به وضعیت قبل با حضور نیرو‌های عملیاتی انجام شد.

از شهروندان درخواست می‌شود پیش از هرگونه اقدام عمرانی یا خرید اراضی در حاشیه رودخانه‌ها، نسبت به استعلام حریم و بستر از شرکت آب منطقه‌ای اقدام کنند تا از خسارات احتمالی ناشی از قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز پیشگیری شود.