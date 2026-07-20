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با توجه به استقبال علاقهمندان و بنابر تصمیم دبیرخانه، مهلت ثبتنام و ارسال آثار به پویش عکس و فیلم موبایلی «طلوع ماه» تا ۷ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پویش «طلوع ماه» به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با هدف ثبت و ماندگار کردن جلوههای مردمی، تاریخی و بینالمللی مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله سیدعلی حسینیخامنهای، در دو بخش اصلی فیلم کوتاه موبایلی و عکس برگزار میشود.
عکاسان و علاقهمندان حرفهای و آماتور میتوانند آثار خود را تا ۷ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه جشنواره، به نشانی festival.iycs.ir ارسال کنند.
آیین پایانی و معرفی برگزیدگان پویش ملی عکس و فیلم «طلوع ماه» نیز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.