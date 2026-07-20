امیرحسین بلند دانش‌آموز سمنانی با کسب مقام سوم رقابت‌های کشوری تیراندازی ناشنوایان، به اردوی تیم ملی دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️امیرحسین بلند، دانش‌آموز پایه یازدهم رشته گرافیک هنرستان امیرکبیر سمنان، با درخشش در مسابقات قهرمانی کشور تیراندازی ناشنوایان و کسب مقام سوم، جواز حضور در اردوی تیم ملی تیراندازی ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران را به دست آورد.

این دانش‌آموز در رقابتی فشرده و در کنار ملی‌پوشان و قهرمانان باسابقه با ایستادن بر سکوی سوم رقابت‌های کشوری، نام خود را در جمع دعوت‌شدگان به اردوی تیم ملی ثبت کرد .