در بسته روایت بیست و نهم تیرماه تصاویری از مراسم بزرگداشت رهبرشهید انقلاب اسلامی به تصویر کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همچنین در این بسته حضور اهالی زرین شهردر بدرقه رهبر در شهر مقدس قم و تهران، این پرچم همیشه بالاست، تجمعات شبانه مردم شهرستان ورزنه، تجمع‌های شبانه مردم در برخی شهرستان‌های استان روایت شده است.

شما هم می‌توانید راوی روایت ما با ارسال تصاویر خود به این رمزینه درج شده در بسته روایت هستید.

سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از مراسم بدرقه رهبر شهید و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.