به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این دوره از مسابقات ۱۲۰ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف استان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به رقابت پرداختند.

این دوره از مسابقات گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ناوچه دنا برگزار شد و ورزشکاران به مقام شامخ این شهیدان و خانواده هایشان ادای احترام کردند.

در پایان این مسابقات در رده سنی نوجوانان باشگاه اباصالح کاشان، هیئت بدنسازی شاهین شهر و باشگاه سپنتا اصفهان به مقام اول تا سوم دست یافتند.

در رده سنی جوانان باشگاه اباصالح کاشان، باشگاه مردان آهنین و باشگاه سپنتا اصفهان در رده سنی بزرگسالان، باشگاه اباصالح کاشان، باشگاه سپنتا اصفهان و باشگاه بیگ بنگ شهرضا اول تا سوم شدند.

در رده سنی مستر یک نیزباشگاه سپنتای اصفهان (ب)، باشگاه مردان آهنین و هیئت بدنسازی شاهین شهر و رده سنی مستر دو باشگاه اباصالح کاشان، هیات بدنسازی شاهین شهر و باشگاه بوستان سعدی مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.