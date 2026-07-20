پخش زنده
امروز: -
مسابقات پرس سینه آقایان قهرمانی باشگاههای استان اصفهان با معرفی برترینها پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این دوره از مسابقات ۱۲۰ ورزشکار از شهرستانهای مختلف استان در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به رقابت پرداختند.
این دوره از مسابقات گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ناوچه دنا برگزار شد و ورزشکاران به مقام شامخ این شهیدان و خانواده هایشان ادای احترام کردند.
در پایان این مسابقات در رده سنی نوجوانان باشگاه اباصالح کاشان، هیئت بدنسازی شاهین شهر و باشگاه سپنتا اصفهان به مقام اول تا سوم دست یافتند.
در رده سنی جوانان باشگاه اباصالح کاشان، باشگاه مردان آهنین و باشگاه سپنتا اصفهان در رده سنی بزرگسالان، باشگاه اباصالح کاشان، باشگاه سپنتا اصفهان و باشگاه بیگ بنگ شهرضا اول تا سوم شدند.
در رده سنی مستر یک نیزباشگاه سپنتای اصفهان (ب)، باشگاه مردان آهنین و هیئت بدنسازی شاهین شهر و رده سنی مستر دو باشگاه اباصالح کاشان، هیات بدنسازی شاهین شهر و باشگاه بوستان سعدی مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.