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فراخوان «روایتگری عاشورایی» با شعار «از خیمههای کربلا تا خانههای ایران؛ قصه پیوند دلهاست»، برای اجرا در مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فراخوان «روایتگری عاشورایی» با هدف معرفی شخصیت حضرت رقیه (س) و بازنمایی جلوههای ایثار، صبوری، امید، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی، در قالب گفتمان فرهنگی «نذر قصهگویی» برگزار می شود.
شکلگیری جریان ملی «نذر قصهگویی»، گسترش فرهنگ روایتگری و قصهگویی عاشورایی میان کودکان و نوجوانان ایران، از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه فرهنگی است.
روایتگری عاشورایی؛ نذری فرهنگی است که در قالب نشستهای روایی و قصهگویی، از روز ۲۹ تیر ۱۴۰۵ همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) آغاز شده و تا ۱ مرداد ادامه خواهد داشت.
مخاطبان میتوانند از طریق مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تجمعهای شبانه و محفلهای مردمی، همچنین از طریق فضای مجازی با استفاده از هشتگهای اختصاصی این طرح شامل (#روایت_گری_عاشورایی، #نذر_قصه_گویی، #کانون_پرورش_فکری_کودکان_ نوجوانان) محتوای فرهنگی (روایتگری) در این برنامه معنوی و تربیتی شرکت کنند.
موضوعها و محورهای این فراخوان نیز شامل حضرت رقیه (س)، نماد صبوری، امید و استقامت، کودکان و نوجوانان شهید در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، مهربانی، مواسات، همدلی و یاریرساندن به دیگران است.
تمامی کودکان و نوجوانان و خانوادههایشان، مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر علاقهمندان به قصهگویی و روایتگری میتوانند در برنامه فرهنگی روایتگری عاشورایی حضور داشته باشند.