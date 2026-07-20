به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر قرارگاه مردمی رسانه‌ای «به وقت اربعین» گفت: کارگاه تخصصی آموزش رسانه‌ای اربعین با عنوان «قرار روایت» با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین، حوزه هنری انقلاب اسلامی قم، خانه مطبوعات استان و جمعی از نهاد‌های همکار، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی قم برگزار می‌شود.

احمد نامداری افزود: این دوره با هدف ارتقای مهارت خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای حاضر در پیاده‌روی اربعین برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون روایت‌گری اربعین، جغرافیای تولید محتوای رسانه‌ای در مسیر پیاده‌روی و آموزش روایت تصویری و ولاگ‌سازی با تلفن همراه در آن ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مستمر این دوره‌ها در سال‌های گذشته، گفت: آموزش‌ها توسط استادان و فعالان رسانه‌ای دارای تجربه میدانی در پیاده‌روی اربعین ارائه می‌شود. این کارگاه از ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی قم برگزار خواهد شد.