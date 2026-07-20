شرکت بازآفرینی شهری ایران با هدف مولدسازی دارایی‌های مازاد، بخشی از املاک و مستغلات خود در استان‌های تهران، اردبیل، مازندران و آذربایجان شرقی را از طریق سامانه «ستاد» و در قالب شرایط فروش نقدی و اقساطی به حراج می‌گذارد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، شرکت بازآفرینی شهری ایران از برگزاری مزایده عمومی برای واگذاری املاک، اراضی و مستغلات متعلق به این شرکت در چهار استان تهران، اردبیل، مازندران و آذربایجان شرقی خبر داد.

این مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند با شرایط نقدی یا نقد و اقساط در آن شرکت کنند.

دریافت اسناد مزایده از ۲۹ تیرماه آغاز شده و تا ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

مهلت ارسال پیشنهادها نیز از ۱۱ مرداد تا ساعت ۱۳ روز ۲۴ مردادماه تعیین شده است.

گشایش پاکت‌های مزایده روز ۲۵ مردادماه و مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده برای هر یک از مزایده‌ها انجام می‌شود.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، ارائه ضمانت‌نامه بانکی و تحویل اصل آن در مهلت مقرر، از الزامات حضور در این مزایده است.

همچنین تمامی مراحل دریافت اسناد، ثبت پیشنهاد قیمت و اعلام نتایج صرفاً از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.

اطلاعات کامل املاک، شرایط واگذاری و جزئیات فروش نیز در بخش مزایده این سامانه و همچنین ستاد مرکزی شرکت بازآفرینی شهری ایران و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های مربوط در دسترس متقاضیان قرار دارد.