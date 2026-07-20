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در نشست مشترک دادستانی مرکز استان قزوین و دستگاههای اجرایی مرتبط، بر ضرورت همافزایی برای فعالیت تخصصی «مجتمع شوق زندگی» به منظور حمایت از اطفال و نوجوانان بیسرپرست، بدسرپرست و در معرض آسیب تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این نشست با اشاره به رویکرد مدرن نظام حقوقی کشور در حمایت از کودکان گفت: قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد افتراقی و فردیسازی مجازاتها، نگاهی جامع به این حوزه دارد.
وی با بیان اینکه رویکرد قانونگذار فراتر از صرفاً رسیدگی به جرایم است، افزود: قانونگذار در این حوزه، «ترک فعل» مسئولان و مدیرانی که در انجام وظایف خود نسبت به کودکان کوتاهی کردهاند را نیز جرمانگاری کرده است که این نشاندهنده عزم دستگاه قضا برای تقویت رویکرد حمایتی در کنار رسیدگیهای قضایی است.
عسگری تصریح کرد: هدف ما در این مجتمع تنها تشکیل پرونده کیفری نیست، بلکه شناسایی مدیرانی است که وظایف قانونی خود را در قبال کودکان انجام ندادهاند؛ لذا همه دستگاهها باید از حیث مسئولیت اجتماعی و اخلاقی، در این میدان تیمی و مشترک گام بردارند.
«شوق زندگی»؛ زنجیرهای برای حمایت یکپارچه از حقوق کودک
در ادامه این نشست، معاون دادستان قزوین نیز با بیان اینکه مجتمع شوق زندگی صرفاً یک واحد اداری جدید نیست، اظهار کرد: این مجتمع قضایی در راستای برقراری عدالت برای نوجوانان و کودکان ایجاد شده و با استقرار در کنار دادستانی، در حال تکمیل زنجیره حمایت از این گروه هدف است.
حداد با اشاره به اینکه این مجتمع سه ماه است فعالیت خود را آغاز کرده، افزود: هدف از تشکیل این مجتمع، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای شناسایی، گزارشدهی، ارجاع، پذیرش و پیگیری وضعیت کودکان و نوجوانان در معرض خطر است.
ساختار تخصصی و فرابخشی مجتمع شوق زندگی
خانم زکایی، مدیر مجتمع شوق زندگی نیز در این نشست با تشریح ساختار سازمانی این مرکز گفت: این مجتمع با هدف رسیدگی یکپارچه و تخصصی به پروندههای اطفال و نوجوانان ایجاد شده و دارای بخشهای مدیریت، پذیرش، مددکاری، روانشناسی، حقوقی و پزشکی است.
وی افزود: مجتمع شوق زندگی در استان قزوین تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است. این مجتمع بهعنوان یک «پنجره واحد»، نقش هماهنگکننده میان دستگاههای اجرایی را ایفا میکند تا با همافزایی، شاهد ارتقای کیفیت زندگی، حمایت از حقوق کودکان و توانمندسازی خانوادهها باشیم.
شایان ذکر است فلسفه اصلی تشکیل این مجتمع، پیشگیری از بزهدیدگی، حفاظت از حقوق کودک و مداخله بهموقع برای جلوگیری از تکرار آسیب در میان این گروه آسیبپذیر جامعه است.