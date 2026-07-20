به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان؛ الهام نجفی گفت: با ورود توده هوای خنک به استان، زنجانی‌ها طی امروز و فردا هوای مطبوع‌تری را تجربه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در اغلب مناطق استان تا ۷ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد افزود: کاهش دمای هوا در برخی نواحی استان همچون ابهر و خرمدره که دمای حدود ۴۰ درجه را ثبت کردند، محسوس‌تر است و میزان کاهش به حدود ۱۰ درجه خواهد رسید.

نجفی گفت: از روز چهارشنبه این هفته دوباره هوا در نواحی مختلف استان گرمتر می‌شود و طی روز‌های ابتدایی هفته آینده هوای گرمی را خواهیم داشت.

نجفی گفت: روز‌های پایانی این هفته در برخی مناطق استان احتمال بارش‌های پراکنده باران همراه با رعد و برق‌های نقطه‌ای و محلی وجود دارد که با افزایش سرعت وزش باد نیز همراه می‌شود.

وی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته شهر حلب با ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین و روستای خیرآباد با ۱۳ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین مناطق استان بودند.