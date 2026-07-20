او جوانی از تبار سرافراز سبلان و ساکن دیار البرز بود؛ «شهیدابوالفضل حبیبی» فوتبالیست باانگیزه و مستعدی بود که حتی تجربه حضور در تیمهای اماراتی را در کارنامه داشت، اما وقتی طبل خدمت به وطن کوبیده شد، او نه تنها از مسیردشوار نهراسید، بلکه لباس مقدس ارتش را بر تن کرد تا ثابت کند قهرمانی واقعی، فراتر از سکوهای افتخار، در پاسداری از وجب به وجب این خاک معنا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، شهید ابوالفضل حبیبی متولد ۱۵/۰۶/۱۳۸۴ اردبیل که از کودکی ساکن کرج بود و در تاریخ ۱۰ اسفند سال ۱۴۰۴در خرم آباد به درجه رفیع شهادت رسید.

ابوالفضل، تنها پسر خانواده و پناه سه خواهرش بود؛ همان جوانی که وجودش گرمابخش خانه ای بود که به او تکیه داشت. در روزهای اسفندماه، وقتی سایه تهاجم دشمن سنگین شده بود و خانواده با دلهره از او می خواستند چند روزی بیشتر در آغوش امن خانه بماند، او با کلامی که بوی حماسه کربلا می داد، پاسخی ماندگار بر جای گذاشت: «مگر خون من از همرزمانم رنگین تر است؟» او با پای اراده به سمت سرنوشت رکاب زد تا نشان دهد غیرت مرخصی و تأخیر نمی شناسد.

سرانجام در دهم اسفندماه ۱۴۰۴، تقدیر ابوالفضل در پادگان تیپ ۱۸۴خرم آباد با خون امضا شد. او که مسئولیت حساس بر عهده داشت، در پی شناسایی و تهاجم بزدلانه پهپادهای دشمن، جان جوانش را سپر امنیت میهن کرد. ابوالفضل در ۲۰سالگی، آخرین مسابقه زندگی اش را در میدان ایثار به زیباترین شکل ممکن به پایان رساند و با مدال سرخ شهادت، میهمان سفره کریمانه اربابش، حضرت ابوالفضل العباس (ع) شد.

یاد ابوالفضل حبیبی، سرباز رشید ارتش جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ این مرز و بوم جاودانه است. او که لذت جوانی و مسیر روشن ورزشی اش را فدای امنیت مردم کرد، تا همیشه الگوی غیرت و فداکاری برای جوانان وطن باقی خواهد ماند.