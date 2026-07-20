وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر نقش حیاتی اورژانس در نظام سلامت، گفت: اورژانس پیشانی تیم ملی سلامت و خط مقدم ارائه خدمات درمانی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراسم رونمایی از آمبولانس‌های جدید اورژانس کشور، از تلاش‌های کارکنان اورژانس و کادر سلامت قدردانی کرد و اظهار داشت: خداوند این فرصت را در اختیار کارکنان نظام سلامت قرار داده است تا با خدمت به مردم، نقش نجات‌بخش و حیات‌بخش خود را در کشور ایفا کنند.

وی با بیان اینکه اورژانس خط مقدم نظام سلامت است، افزود: در تیم ملی سلامت، اورژانس نقش پیشانی را دارد و نخستین حلقه ارائه خدمات به بیماران و مصدومان محسوب می‌شود. در این حوزه دو اصل اساسی وجود دارد؛ سرعت و سازماندهی. اگر این دو عامل در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان جان انسان‌های بسیاری را نجات داد.

وزیر بهداشت با اشاره به روند تأمین آمبولانس‌های جدید گفت: از زمان برگزاری مناقصه تا ترخیص این آمبولانس‌ها، همکاران وزارت بهداشت و سازمان اورژانس با جدیت پیگیر کار بودند و حتی در شبی که تهران هدف حملات قرار داشت، همه تلاش‌ها بر این بود که آمبولانس‌ها هرچه سریع‌تر از محل نگهداری به مکان امن منتقل شوند و این اقدام ظرف چند ساعت انجام شد.

ظفرقندی با تأکید بر اهمیت زمان در خدمات اورژانس خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد مانند سکته قلبی، خونریزی شدید یا آسیب‌های ناشی از حوادث، هر دقیقه تأخیر می‌تواند شانس نجات بیمار را کاهش دهد. به همین دلیل، ارزیابی سریع وضعیت بیمار و تعیین اولویت‌های درمانی از جمله حفظ راه هوایی، تنفس، گردش خون و کنترل خونریزی، از مهم‌ترین وظایف نیرو‌های اورژانس است.

وی همچنین به عملکرد نظام سلامت در مدیریت بحران‌ها اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ بیش از ۳۴ هزار مجروح با تلاش اورژانس و کادر درمان به مراکز درمانی منتقل و خدمات لازم به آنان ارائه شد. همچنین در مراسم وداع با شهدا، بیش از ۱۱۴ هزار مراجعه به مراکز امدادی، پایگاه‌های اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی ثبت شد.

وزیر بهداشت افزود: اگر سازماندهی مناسبی وجود نداشته باشد، در رویداد‌های گسترده و شرایط سخت، میزان آسیب‌ها و تلفات افزایش می‌یابد. برنامه‌ریزی دقیق، استقرار آمبولانس‌ها، اتوبوس‌آمبولانس‌ها، چادر‌های اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی از پیش انجام می‌شود تا خدمات با سرعت و کیفیت مناسب به مردم ارائه شود.

ظفرقندی ادامه داد: در حوادث و شرایط اورژانسی، سرعت رسیدن به محل حادثه و انتقال سریع بیمار یا مصدوم به مراکز درمانی، یکی از مهم‌ترین عوامل نجات جان بیماران است و آمبولانس‌ها در این زمینه نقش کلیدی دارند.

وی افزود: با توجه به بحران‌های اخیر و شرایط خاص کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و دیگر حوادث، تقویت ناوگان اورژانس در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است. امروز ۱۰۰ دستگاه آمبولانس پیشرفته و مجهز به بهترین تجهیزات پزشکی به ناوگان اورژانس کشور اضافه می‌شود و این خودروها به استان‌ها و شهرهای مختلف اعزام خواهند شد.

وزیر بهداشت ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال تعداد آمبولانس‌های جدید دست‌کم پنج برابر افزایش یابد تا توان عملیاتی اورژانس و سرعت انتقال بیماران و مصدومان به مراکز درمانی ارتقا پیدا کند.

ظفرقندی در پایان با اشاره به استقرار هشت بیمارستان صحرایی در تهران برای پوشش مراسم‌های بزرگ، تأکید کرد که تقویت ناوگان اورژانس و افزایش آمادگی عملیاتی، از اولویت‌های وزارت بهداشت برای ارتقای خدمات پیش‌بیمارستانی در کشور است.

ظفرقندی: کمبود دارو نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است

ظفرقندی درباره تمهیدات وزارت بهداشت برای ارائه خدمات در اربعین حسینی نیز گفت: تجربه مدیریت مراسم‌های پرجمعیت، به‌ویژه مراسم اخیر وداع با شهدا، نشان داد که با برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب می‌توان خدمات مطلوبی ارائه کرد؛ به‌گونه‌ای که در آن مراسم هیچ مورد مرگ‌ومیر گزارش نشد.

وی افزود: سازمان اورژانس کشور از شهرها و استان‌های مرزی بازدیدهای مستمر انجام داده و کمبودها و نیازهای موجود در حوزه اورژانس، دارو و تجهیزات شناسایی شده است. این موارد به‌تدریج در حال تأمین است تا خدمات درمانی در ایام اربعین بدون مشکل به زائران ارائه شود.

وزیر بهداشت درباره وضعیت دارو در کشور نیز اظهار کرد: تأمین دارو به زنجیره‌ای از منابع مالی، بیمه‌ها، تولیدکنندگان و تأمین مواد اولیه وابسته است. وزارت بهداشت با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، تأمین منابع مالی مورد نیاز را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور از این حوزه گفت: با دستور رئیس‌جمهور، اقدامات لازم برای تأمین منابع در حال انجام است و این موضوع به تقویت نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو کمک خواهد کرد.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: کمبود دارو نسبت به ماه‌ها و هفته‌های گذشته کاهش یافته و وضعیت تأمین داروهای بیمارستانی و اقلام ضروری بهبود پیدا کرده است. البته همچنان برخی مشکلات در واردات مواد اولیه و حمل‌ونقل وجود دارد، اما با ایجاد ذخایر راهبردی و برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم مردم در ادامه سال با کمبود دارو مواجه نشوند.

۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان اختصاص یافت

در ادامه؛ طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در مراسم رونمایی از آمبولانس‌های جدید اورژانس کشور، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان اورژانس و نظام سلامت، اظهار کرد: تأمین و واردات آمبولانس شاید در ظاهر اقدامی ساده به نظر برسد، اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های موجود، حتی انتقال تجهیزات و دارو نیز با دشواری‌های فراوان انجام می‌شود.

وی با اشاره به شرایط بحرانی و ضرورت حفظ آمادگی نظام سلامت افزود: امروز در مدیریت بحران، «ثانیه» تنها یک واحد زمانی نیست، بلکه مرز میان مرگ و زندگی است. امکانات، تجهیزات و تلاش نیرو‌های اورژانس، این مرز را به نفع نجات جان انسان‌ها تغییر می‌دهد و مصداق حفظ جان انسان‌هاست.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه کارکنان اورژانس در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم حضور دارند، گفت: همکاران اورژانس در حوادث جاده‌ای، بحران‌ها، آلودگی هوا، سرما، گرما، چهارشنبه‌سوری و سایر مأموریت‌های دشوار، بدون وقفه به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و این خدمت، فراتر از یک وظیفه اداری و نوعی ایثار است.

موهبتی با اشاره به نیاز‌های ناوگان اورژانس کشور تصریح کرد: در حال حاضر تنها در بخش اورژانس پیش‌بیمارستانی و جاده‌ای، کشور با کمبود حدود ۵ هزار دستگاه آمبولانس مواجه است و رفع این کمبود نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبارات پایدار است.

وی از اختصاص منابع مالی جدید برای تقویت اورژانس خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، در قانون بودجه سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت مستقیم برای سازمان اورژانس کشور پیش‌بینی شده است که می‌تواند گام مهمی در تحقق اهداف نظام سلامت، نوسازی ناوگان و اجرای اسناد بالادستی این حوزه باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در پایان با قدردانی از کارکنان اورژانس سراسر کشور تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های اورژانس با هیچ پرداخت مالی قابل جبران نیست و خدمت آنان، معامله‌ای با خداوند است. با وجود برخی مشکلات در حوزه پرداخت مطالبات و منابع بیمه‌ای، کارکنان اورژانس همواره در کنار مردم حضور داشته‌اند و شایسته قدردانی و حمایت هستند.