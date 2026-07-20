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مدیر حج و زیارت خراسان رضوی از نام نویسی بیش از ۱۰۳ هزار خراسانی برای سفر اربعین در سامانه سماح خبر داد.
حجت الاسلام مهدی شجاع در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: همزمان با ادامه روند نامنویسی متقاضیان سفر اربعین حسینی، شمار ثبتنامکنندگان در سامانه «سماح» تا پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه از مرز یک میلیون و ۴۲۶ هزار نفر در سطح کشور گذشت که ۱۰۳ هزار و ۵۷۱ نفر از این تعداد، از خراسان رضوی هستند.
وی ادامه داد: استان خراسان رضوی پس از استان تهران بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان در سامانه سماح را به خود اختصاص داده است.
مدیر حج و زیارت خراسان رضوی گفت: مشهد با ۶۷ هزار و ۸۹۳ نفر دارای بیشترین تعداد ثبت نامی در میان شهرستانهای استان است و پس از آن، شهرستانهای نیشابور و سبزوار قرار دارد.
وی افزود: از نظر ترکیب سنی نیز، بیشترین میزان ثبت نام متقاضیان سفر اربعین حسینی در استان خراسان رضوی مربوط به گروههای سنی ۳۶ تا ۵۹ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال است.
شجاع ادامه داد: این آمار که ساعت به ساعت در حال افزایش است، نشاندهنده استقبال گسترده زائران از آغاز فرآیند برنامهریزی برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین است.
وی از متقاضیان سفر اربعین حسینی درخواست کرد با توجه به ضرورت برنامهریزی برای ارائه خدمات، ثبتنام خود را در اولین فرصت از طریق سامانه samah.haj.ir انجام دهند تا علاوه بر بهرهمندی از پوشش بیمه و خدمات پیشبینیشده، امکان برنامهریزی بهتر برای سفر و خدماترسانی مطلوبتر نیز فراهم شود.