۲ هزار و ۸۷۵ دانش‌آموز آبادانی از فردا، سه شنبه در ۱۶ حوزه برگزاری آزمون‌های پایه دوازدهم حاضر می شوند. همه تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون‌ها در فضایی آرام، ایمن و استاندارد فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: ۳۰ حوزه‌ برگزار کننده‌ آزمون‌های نهایی با آمادگی کامل پذیرای ۴ هزار و ۸۸۰ دانش‌آموزِ آبادانی است.

مجید درویشی افزود: همه تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون‌ها در فضایی آرام، ایمن و استاندارد فراهم شده تا دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای، تنها بر موفقیت در آزمون‌ها تمرکز کنند.

وی با بیان اینکه آزمون های پایه دوازدهم از فردا سه شنبه و یازدهم از چهارشنبه به صورت یک روز در میان برگزار می شود، خاطر نشان کرد: آزمون‌های نهایی پایه یازدهم با حضور ۲۰۰۵ دانش‌آموز در ۱۴ حوزه و آزمون‌های پایه دوازدهم با حضور ۲۸۷۵ دانش‌آموز در ۱۶ حوزه برگزار می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش آبادان تصریح کرد: همه حوزه‌های امتحانی از نظر آماده‌سازی فضا‌های فیزیکی، تأمین نور و روشنایی مناسب، راه‌اندازی کامل شبکه های سرمایشی، نظافت و آراستگی محیط، تجهیز حوزه‌ها و تأمین نیرو‌های اجرایی، مراقبان و عوامل پشتیبانی مورد بررسی و آماده‌سازی قرار گرفته‌اند تا آزمون‌ها در بهترین شرایط ممکن برگزار شوند.

وی با تأکید بر اینکه آرامش روانی دانش‌آموزان یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش است، گفت: تلاش کرده‌ایم همه شرایط به گونه‌ای فراهم شود که دانش‌آموزان و خانواده‌های عزیز با اطمینان خاطر در حوزه‌های امتحانی حضور پیدا کنند و هیچ نگرانی از بابت امکانات و روند برگزاری آزمون نداشته باشند. انتظار ما از دانش‌آموزان این است که با اعتماد به توانایی‌های خود و آرامش کامل، حاصل ماه‌ها تلاش و مطالعه خود را در این آزمون‌ها به نمایش بگذارند.

مدیر آموزش و پرورش آبادان ضمن قدردانی از همکاری و تلاش رؤسای حوزه‌های امتحانی، مدیران مدارس، فرهنگیان، عوامل اجرایی و سایر دستگاه‌های همکار، ابراز امیدواری کرد که آزمون‌های نهایی امسال نیز با نظم، امنیت، آرامش و کیفیت مطلوب برگزار شده و زمینه موفقیت دانش‌آموزان شهرستان آبادان بیش از پیش فراهم شود.