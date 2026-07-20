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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: هزار و ۴۵ تُن گوشت مرغ مازاد تولیدی استان به ذخایر راهبردی تحویل داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی گفت: این اقدام با هدف حمایت از مرغداران و تنظیم بازار و جلوگیری از ایجاد اختلال در عرضه با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام استان صورت گرفته است.
وی با اشاره به مشارکت اتحادیهها، تعاونیهای مرغداران گوشتی و زنجیرههای تولید گوشت مرغ ادامه داد: در تیرماه سال جاری، هشت قرارداد با ظرفیت هزار و ۴۵ تن گوشت مرغ برای تحویل مرغ مازاد به شرکت پشتیبانی امور دام استان منعقد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: مرغهای تحویلی در این طرح از نوع مرغ سایز با وزن بین یک کیلو و ۲۰۰ گرم تا ۲ کیلوگرم است که پس از آمادهسازی و بستهبندی به روش شیرینگپک، برای ذخیرهسازی و استفاده در برنامههای تنظیم بازار به ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی امور دام منتقل میشود.
شفیعی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر فراهم کردن زمینه حمایت از تولیدکنندگان و کاهش نگرانی مرغداران در زمان افزایش عرضه، نقش مؤثری در تأمین پایدار گوشت مرغ، کنترل نوسانات بازار و افزایش توان استان در مدیریت شرایط مختلف عرضه و تقاضا خواهد داشت.
وی با اشاره به مشارکت تشکلهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان سازمانیافته در اجرای این برنامه، گفت: استفاده از ظرفیت اتحادیهها، تعاونیها و زنجیرههای تولید، یکی از راهکارهای مؤثر برای ساماندهی تولید و ایجاد هماهنگی بیشتر میان حلقههای مختلف صنعت مرغداری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: تداوم این برنامهها در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار، میتواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار گوشت مرغ و حمایت از تولید پایدار در استان منجر شود.