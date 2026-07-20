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مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: سازمان بهزیستی کشور در راستای کمک به تأمین مسکن مددجویان نقش تسهیلگری دارد و در قالبهای مختلف از جمله احداث، خرید و کمک هزینه اجارهبها به جامعه هدف خود مساعدت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طاهره رزاقپور مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به سیاستهای حمایتی این سازمان در حوزه مسکن اظهار کرد: مساعدتهای بهزیستی بر اساس بخشنامههای سالانه مسکن و صرفاً به افراد فاقد مسکن تعلق میگیرد و در سالهای اخیر این کمکها بهصورت بلاعوض تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.
وی با تشریح وضعیت اجرای طرحهای مسکن مددجویی در شهرستان کوثر افزود: در منطقه دو شهری این شهرستان، چهار واحد مسکونی برای معلولان و مددجویان در دست احداث است که یک واحد به مرحله اتمام رسیده و مددجو در آن ساکن شده است، برای این واحد مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال در مرحله نخست پرداخت شده و ۱۰۰۰ میلیون ریال دوم نیز به محض تأمین اعتبار واریز خواهد شد.
رزاق پور در ادمه افزود: دو واحد دیگر در مرحله سفتکاری قرار دارند، برای یکی از آنها ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شده و مستندات واحد دیگر برای تأمین اعتبار به سازمان بهزیستی کشور ارسال شده است و یک واحد نیز در مرحله ابتدایی (پیکنی) است که در صورت پیشرفت فیزیکی و پس از ابلاغ دستورالعمل مسکن سال ۱۴۰۵، مستندات آن به معاونت مسکن سازمان ارسال خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل تأکید کرد: تأمین مسکن مناسب برای مددجویان، بهویژه معلولان و اقشار آسیبپذیر، از اولویتهای جدی این اداره کل است و پیگیری تکمیل پروژههای مسکن در سطح استان بهطور مستمر دنبال میشود.