پخش زنده
امروز: -
نویسنده کتاب «بداههگویی در اجرای تلویزیونی» بر نقش مهارتهای ارتباطات شفاهی در زندگی امروز بشر تاکید کرد و گفت: این اثر راهنمای ارتقاء مهارتهای ارتباطی و کاهش سوءتفاهم کلامی است.
حمیدرضا دشتی نویسنده کتاب «بداههگویی در اجرای تلویزیونی» در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تأکید بر نقش مهارتهای ارتباطات شفاهی در زندگی امروز گفت: این کتاب حاصل هشت سال تدریس است و با هدف ارتقای مهارتهای کلامی برای مخاطبان عمومی و تخصصی تدوین شده تا به برقراری ارتباطی مؤثر و کاهش سوءتفاهمهای زبانی کمک کند.
وی، با اشاره به افزایش پیچیدگیهای زندگی در جهان امروز اظهار کرد: همزمان با توسعه و پیشرفت جوامع، چالشهای زندگی نیز بیشتر میشود و یکی از راههای کاهش تنشها و التهابات اجتماعی، بهرهگیری صحیح از مهارتهای ارتباطات شفاهی است.
استاد علوم ارتباطات و رسانه با بیان اینکه بداههگویی، جامعترین مهارت در حوزه ارتباطات شفاهی به شمار میرود، افزود: بداههگویی حرفهای، پیشرفتهترین سطح مهارتهای زبانی و کلامی است و تسلط بر آن میتواند کیفیت ارتباطات فردی و اجتماعی را ارتقا دهد.
با اشاره به نقش انتخاب واژگان و لحن در شکلگیری ارتباطات مؤثر گفت: بسیاری از سوءتفاهمهای روزمره ناشی از استفاده نادرست از واژهها یا لحن نامناسب است؛ موضوعی که میتواند پیام گوینده را به شکلی متفاوت به مخاطب منتقل کند.
نویسنده «بداههگویی در اجرای تلویزیونی» ادامه داد: این اثر را پس از هشت سال تدریس و در پنج فصل تدوین کردهام و کتاب برای دو گروه مخاطب طراحی شده است؛ مخاطبان تخصصی شامل مجریان، گویندگان، مدیران، فعالان روابط عمومی، کارشناسان حوزه بینالملل، وکلا و مشاوران و همچنین مخاطبان عمومی که به دنبال تقویت مهارتهای ارتباطی و برقراری ارتباطی هدفمند و اثرگذار هستند.
وی تأکید کرد: اگرچه عنوان کتاب به اجرای تلویزیونی اشاره دارد، اما مباحث آن فراتر از رسانه بوده و مهمترین و کاربردیترین مهارتهای ارتباطات شفاهی را در بر میگیرد.
دشتی در پایان ابراز امیدواری کرد مطالعه این کتاب بتواند به مخاطبان در تقویت ارتباطات انسانی و دستیابی به کیفیت بهتر زندگی اجتماعی کمک کند.