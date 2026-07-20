به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت عالی احیای میراث در حرم مطهر عباسی، با عنوان «زندگی امام حسن مجتبی (ع): رویکرد‌های انتقادی و خوانش‌های میان‌رشته‌ای معاصر»، مقدمات سیزدهمین همایش علمی بین‌المللی سالانه پیرامون اندیشه امام حسن مجتبی (ع) را نهایی کرد.

این همایش در مرکز امام مرتضی در شهر مقدس نجف برگزار می‌شود و فعالیت‌های آن روز بعددر دانشگاه بابل در سالن شهید سید محمد باقر صدر ادامه خواهد یافت.

شیخ مسلم الرضایی، مشاور این هیئت عالی اظهار داشت: این همایش با نظارت دبیرخانه‌های آستان مطهر حسینی و عباسی وبا مشارکت کمیسیون عالی احیای میراث - مرکز مطالعات و تحقیقات شیخ طوسی، یهئت عالی پروژه حله شهر امام حسن مجتبی (علیه السلام)، انجمن علمی و فکری العمید و دانشگاه الکفیل برگزار می‌شود.

هدف از این برگزاری همایش بررسی و نقد نوشته‌های مربوط به امام حسن (ع) و زندگی پربرکت ایشان و پاسخ به شبهات مطرح شده با پاسخ‌های صحیح، عینی و علمی است.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش گروهی برگزیده از محققان حوزوی و دانشگاهی از داخل و خارج از عراق شرکت کرده‌اند و درباره آثار علمی مرتبط با زندگی امام حسن مجتبی (ع) بحث و گفت‌و‌گو می‌کنند تا به غنی‌سازی مطالعات اسلامی، تاریخی و فکری کمک کنند.