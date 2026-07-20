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سیزدهمین همایش علمی بینالمللی پیرامون اندیشه امام حسن مجتبی (ع) از امروز در نجف اشرف برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت عالی احیای میراث در حرم مطهر عباسی، با عنوان «زندگی امام حسن مجتبی (ع): رویکردهای انتقادی و خوانشهای میانرشتهای معاصر»، مقدمات سیزدهمین همایش علمی بینالمللی سالانه پیرامون اندیشه امام حسن مجتبی (ع) را نهایی کرد.
این همایش در مرکز امام مرتضی در شهر مقدس نجف برگزار میشود و فعالیتهای آن روز بعددر دانشگاه بابل در سالن شهید سید محمد باقر صدر ادامه خواهد یافت.
شیخ مسلم الرضایی، مشاور این هیئت عالی اظهار داشت: این همایش با نظارت دبیرخانههای آستان مطهر حسینی و عباسی وبا مشارکت کمیسیون عالی احیای میراث - مرکز مطالعات و تحقیقات شیخ طوسی، یهئت عالی پروژه حله شهر امام حسن مجتبی (علیه السلام)، انجمن علمی و فکری العمید و دانشگاه الکفیل برگزار میشود.
هدف از این برگزاری همایش بررسی و نقد نوشتههای مربوط به امام حسن (ع) و زندگی پربرکت ایشان و پاسخ به شبهات مطرح شده با پاسخهای صحیح، عینی و علمی است.
وی خاطرنشان کرد: در این همایش گروهی برگزیده از محققان حوزوی و دانشگاهی از داخل و خارج از عراق شرکت کردهاند و درباره آثار علمی مرتبط با زندگی امام حسن مجتبی (ع) بحث و گفتوگو میکنند تا به غنیسازی مطالعات اسلامی، تاریخی و فکری کمک کنند.