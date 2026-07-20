ورزشهای آبی ردههای سنی آسیا؛
پیروزی تیم واترپلو جوانان برابر سریلانکا
دیدار تیمهای واترپلو جوانان ایران و سریلانکا در رقابتهای ورزشهای آبی قهرمانی اسیا با برتری تیم کشورمان همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه دوازدهمین دوره رقابتهای ورزشهای آبی قهرمانی آسیا که در تایلند جریان دارد، امروز تیمهای واترپلو جوانان ایران و سریلانکا به مصاف هم رفتند که طی آن تیم ایران با نتیجه ۲۹ بر ۴ صاحب برتری شد.
دیدار برابر سریلانکا چهارمین دیدار تیم واترپلو جوانان ایران در رقابتهای ورزشهای آبی قهرمانی آسیا بود. تیم کشورمان پیش از این در مصاف با تایلند و هنگ کنگ پیروز شده بود و نتیجه نخستین دیدار برابر ژاپن را هم واگذار کرده بود.