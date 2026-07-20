

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مديرکل صدا و سيماي مرکز کرمانشاه امروز به همراه مسئولان قصرشيرين از روند آماده‌سازي زيرساخت‌هاي قرارگاه رسانه اي اربعين مستقر در مرز بين‌المللي خسروي بازديد کردند.

مدير کل صداو سيماي مرکز کرمانشاه ابراز اميدواري کرد با توجه به پيش بيني افزايش تردد زائران از مرزهاي خسروي و سومار ، زير ساختهاي لازم براي استقرار و پشتيباني از اصحاب رسانه براي پوشش مناسب اخبار اربعين و نيز اجراي برنامه هاي فرهنگي فراهم شود.

کيوان الوندي همچنين از پيگيري براي فراهم شدن امکانات لازم از جمله محل اسکان مناسب براي اصحاب رسانه در شهرستان قصرشيرين خبر داد و بربهره گيري حداکثري از ظرفيت رسانه ي ملي و ديگر رسانه هاي محلي در انعکاس مطلوب رويداد اربعين تاکيد کرد.

فرماندار قصرشيرين هم با قدرداني از تلاش صداو سيماي مرکز کرمانشاه براي انعکاس همايش عظيم اربعين و گفت : امکانات لازم براي ميزباني از زائران در اين مرز فراهم شده

