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هشت حادثه در ۲۴ ساعت گذشته در اصفهان، یک فوتی و ۱۸ مصدوم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با اشاره به وقوع هشت حادثه در ۲۴ ساعت گذشته دراستان گفت:از مجموع هشت حادثه رخ داده، پنج مورد مربوط به سوانح جادهای، یک مورد حوادث صنعتی و کارگاهی و ۲ مورد نیز خدمات حضوری بوده است.
محسن مومنی افزود:۲۱ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۱۸ نفر مصدوم شده و یک نفر نیز در صحنه حوادث جان خود را از دست داد.
وی با قدردانی ازتلاش گروههای عملیاتی مستقر درپایگاههای جادهای ادامه داد: امداد رسانی به این حوادث به همت نیروهای عملیاتی مستقر در پایگاههای کمشچه برخوار، نوغان بوئین میاندشت، ازونبلاغ فریدونشهر، قلعهآقا لنجان، طالخونچه مبارکه ومسجد شهدای کاشان بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گفت: نیروهای امدادی این جمعیت با آمادگی کامل در تمامی پایگاههای امداد و نجات استان برای خدمترسانی به هموطنان با هدف کاهش آلام بشری و امدادرسانی سریع در کوتاهترین زمان ممکن حضور دارند.